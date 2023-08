Calciomercato, nuovo colpo a centrocampo: giocherà in Serie A

L’operazione è stata chiusa in pochi giorni: nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale, ecco dove giocherà in Serie A

Un lavoro certosino in ottica futura per le big di Serie A. Una progettualità che dura nel tempo per ricavare così tanti milioni anche dai tanti giovani del settore giovanile. Dinamiche di calciomercato davvero entusiasmanti con l’affare che è arrivato alla chiusura in pochi giorni.

Un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole, ma il centrocampo si appresta a vivere una nuova avventura davvero entusiasmante. Tutto cambia in fretta in questa sessione di calciomercato. Tanti affari sfumati proprio in extremis, ma ora è stata decisa la sua nuova destinazione interessante per il futuro. Ora firmerà il suo primo contratto con un club di Serie A trasferendosi con la formula in prestito.

Calciomercato, colpo in Serie A: chiusura immediata

Ultimi giorni frenetici di calciomercato in vista della prossima stagione. Trattative sfumate con novità interessanti in ottica futura: va subito via in prestito e giocherà per la prima volta in Serie A. Una nuova avventura davvero entusiasmante da vivere fin dai primi giorni per la gioia di tutti.

Come svelato in esclusiva dal giornalista Nicolò Schira, l’affare è ormai concluso: il centrocampista di proprietà dell’Inter, Giovanni Fabbian, sarà un nuovo giocatore del Frosinone. Oggi ci sarà un incontro tra le parti al quartier generale dei nerazzurri per ultimare gli ultimi dettagli burocratici. Dopo lo scambio sfumato con Samardzic, è saltato così anche il suo passaggio all’Udinese che lo aveva già accolto in Friuli. Ora il cambio di rotta con il colpo di scena da non crederci.

Fabbian si è messo subito in mostra durante il ritiro estivo con l’Inter: ora il prestito al Frosinone accontenterà tutti per fargli vivere con entusiasmo la sua prima avventura in Serie A dopo l’exploit con la maglia della Reggina in B con Pippo Inzaghi. Il fratello di Simone ne ha parlato sempre alla grande: ora sta a lui dimostrare tutte le sue qualità rinforzando il centrocampo di Di Francesco. Un momento decisivo per programmare anche il futuro dei giovani talenti nerazzurri che sono ormai già in giro per l’Italia.

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio e così bisogna farsi trovare pronti. Affare chiuso con l’annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore: ormai ci siamo, scatta il countdown per l’operazione completata.