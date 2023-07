Calciomercato, colpo grosso della neopromossa: firma subito

Il calciomercato è entrato nella parte più calda e ora anche per le neopromosse ci sono mosse da mettere a segno per migliorare la squadra.

Il nuovo campionato di Serie A si preannuncia scoppiettante sotto tutti i punti di vista. Se le big hanno deciso di muoversi con forza per migliorare le rispettive rose per tenere aperta la lotta Scudetto dall’inizio alla fine della stagione, dall’altra parte della classifica sarà lotta serrata per potersi giocare al meglio le chance di permanenza in Serie A e anche di puntare a posizioni inizialmente insperate.

Il calciomercato è il terreno di caccia di tutti i club che stanno cercando di migliorare le rose per tentare di arrivare il prima possibile alla salvezza.

Calciomercato, colpo grosso della neopromossa: le ultime

Il nuovo campionato di Serie A sta per prendere il via ed è arrivato il momento per tutte le squadre di chiudere gli accordi migliori e costruire le squadre più forti possbili per iniziare al meglio la stagione. Ci sarà lotta serrata tra tutte le squadre medio-piccole per la permanenza in Serie A, ma quest’anno anche le neopromosse non intendono sfigurare.

È spesso capitato che chi sale dalla Serie B diventi la “Cenerentola” del campionato ma questa volta le dirigenze si stanno attrezzando per riuscire a giostrare al meglio la stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ora la neopromossa vuole chiudere il colpo grosso e far impazzire la tifoseria.

Calciomercato Cagliari, Ranieri abbraccia il campione

Il Cagliari vuole chiudere un colpo straordinario per la prossima stagione. Claudio Ranieri ha chiesto miglioramenti in ogni zona del campo perché vuole subito salvare i rossoblù e tentare il salto di qualità definitivo.

Secondo quanto riferisce TMW, il Cagliari vuole chiudere l’accordo con Yerry Mina. Il difensore colombiano è in in cerca di una nuova avventura e potrebbero aprirsi le porte del calcio italiano per lui. L’ex Barcellona è pronto a firmare per il Cagliari e nei prossimi giorni si può chiudere l’affare.

Sarebbe un colpo importante per Claudio Ranieri che ha intenzione di allenare una squadra forte e pronta a salvarsi subito.