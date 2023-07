Juventus: Chiesa-Allegri, è accaduto di nuovo

La Juventus in Tournée estiva in America ha appena giocata l’amichevole di lusso contro il Milan, dove hanno giocato anche i migliori giocatori come Federico Chiesa.

Una partita vinta ai rigori dopo una buona prova per i bianconeri che hanno rimontato due volte lo svantaggio e poi deciso la gara dal dischetto.

In tanti erano attesi per capire a che punto si trovassero a livello mentale e fisico dopo magari una stagione difficile come la scorsa, arriva un segnale chiaro anche per l’estero italiano.

Juventus Milan amichevole: le parole di Allegri su Chiesa

Federico Chiesa è stato uno dei protagonisti della partita amichevole Juventus Milan giocata in America. L’esterno bianconero italiano ha giocato da titolare fino al 15esimo del secondo tempo. Ben 1 ora precisa nelle gambe per il campioncino italiano che lo scorso anno ha avuto tante difficoltà a ritrovare la condizione e le migliori prestazioni per la scarsa fiducia mentale che ha avuto su se stesso dopo un periodo veramente difficile. Adesso però è pronto a ripartire e mettersi tutto alle spalle.

Si è visto subito già nella prima amichevole della Juve contro il Milan, con Massimiliano Allegri che ha anche voluto elogiare il lavoro di Federico Chiesa al termine della partita giocata in America. Infatti, queste sono le parole riportate da La Gazzetta dello Sport dell’allenatore dei bianconeri in merito a quella che è stata la partita dell’esterno italiano:

“Federico si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto all’anno scorso ma era normale. Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione dopo l’infortunio, sono contento per come si è presentato, per lo spirito e per la voglia che ha di fare un’annata importante. Chiesa è rientrato da un lungo infortunio e ora ci potrà dare una grande mano per la stagione. Con Fede mi trovo molto bene, creiamo molte occasioni da gol con lui in campo”.

Juventus: futuro Chiesa deciso da Allegri

E’ accaduto nuovamente tra Allegri e Chiesa con l’allenatore della Juventus cha ha voluto spendere parole di elogio per il proprio talento italiano come già capitato lo scorso anno più volte. Si è discusso tanto lo scorso anno riguardo un possibile rapporto incrinato tra i due, ma alla fine non sembra essere così a detta di quello che rivelato il tecnico.

Infatti, la Juventus ha intenzione di lavorare con Allegri e Chiesa insieme per il bene del club. Non c’è nessuna intenzione di privarsi ad uno dei due per questo inizio di stagione.

Juve: Chiesa pronto a riscattarsi

E’ la stagione di Federico Chiesa che vuole trascinare la Juventus in questa stagione in vista anche di quelli che saranno gli Europei 2024. Il calciatore vuole arrivare al meglio della forma.