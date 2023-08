UFFICIALE – Firma col Napoli, l’annuncio di De Laurentiis

C’è l’annuncio ufficiale di calciomercato, a sorpresa, con tanto di foto per comunicare la firma col Napoli del calciatore.

Aurelio De Laurentiis lo ha fatto sapere, come si consueto, attraverso i propri canali ufficiali su Twitter, post condiviso e pubblicato anche poi dalla SSC Napoli. Sul sito ufficiale del club, poi, sono stati svelati tutti i dettagli dell’accordo che è adesso ufficiale, dopo i diversi rumors di calciomercato.

Nel corso di queste ultime giornate, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro, il ds Mauro Meluso in collaborazione con Micheli e il patron De Laurentiis, stavano lavorando in gran segreto a quello che si può considerare un vero e proprio colpo di mercato. E lo hanno fatto, rendendo la cosa ufficiale, proprio adesso che le attenzioni erano tutte rivolte al rinnovo di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, è ufficiale la firma: il post di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha pubblicato una foto accanto al calciatore che ha firmato. Una sorpresa vera e propria per il calciomercato del Napoli che, senza dubbi, troverà stravolgimenti considerando il ruolo occupato dal giocatore che ha messo nero su bianco gli accordi col Napoli.

C’è chi partirà, senza rinnovo, c’è chi invece si lega indissolubilmente alla maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis, nel corso di questo pomeriggio, ha pubblicato la foto accanto al calciatore che ha firmato un contratto fino al 2028.

Giacomo Raspadori ha rinnovato col Napoli, sarà uno degli elementi principali dell’undici titolare di Rudi Garcia, dopo un anno fatto di alti e bassi con l’ex allenatore Spalletti che non gli ha concesso tantissimo spazio.

Altro che Osimhen, rinnova Raspadori: l’annuncio ufficiale

Mentre tutti erano attenzionati al rinnovo di Osimhen, sul quale il Napoli sta comunque continuando a lavorare, a prolungare i termini contrattuali col Napoli è Jack Raspadori che ha praticamente firmato un contratto valido per i prossimi cinque anni.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale apparso sul sito del club: “La Società Sportiva Calcio Napoli comunica di aver allungato il contratto del calciatore azzurro Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028, per le prestazioni sportive con la maglia del Napoli”.

Ultime su Raspadori: segnale d’addio per un altro giocatore

Lo sta conoscendo adesso da vicino ed è centralissimo nel suo progetto. Rudi Garcia vuole Raspadori come titolare, a ridosso di Victor Osimhen, nel 4-2-3-1. Dall’altra parte c’è la posizione di Piotr Zielinski, calciatore che finirebbe così in panchina, ma con Elmas anche ad occupare un posto come alternativa in quel ruolo. Pertanto, con Raspadori che rinnova mentre il polacco no, le cose per Zielinski sembrano finite in maglia azzurra. Occhio alla Lazio che, nell’agosto che ha appena aperto le porte, potrebbe puntare tutto su di lui per il centrocampo di Sarri, come sostituto diretto di Milinkovic-Savic.