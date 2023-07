Claudia Ruggeri seducente: scatto rovente

Sguardo rovente e fan in delirio nell’ultimo imperdibile scatto: Claudia Ruggeri alza la temperatura, la foto lascia a bocca aperta.

Una vera e propria star del piccolo schermo, amatissima dagli italiani non solo per la capacità di stupire, ma anche per un fisico pazzesco che fin dagli esordi non è passato inosservato.

Claudia Ruggeri, splendida “Miss” di Avanti un altro, ha infatti alle spalle una carriera importante, nata grazie alla sua passione per la danza. C’è un po’ di tutto nelle sue esperienze nel mondo dello spettacolo, e ciò che più colpisce è la naturale capacità di conquistare i fan, oltre che la bravura mostrata quando c’è da gestire tutte le situazioni che si creano in un format sempre ricco di sorprese. Le trasmissioni di Paolo Bonolis le hanno infatti dato la notorietà, ma nel suo percorso ci sono esperienze da ballerina, programmi, importanti studi.

Una donna di successo quindi, capace di stupire ma soprattutto di affascinare. Inevitabile per lei un vero e proprio boom social, con numeri importanti. Fra scatti in arrivo dai suoi lavori, le immagini dei momenti di relax e una serie di splendide foto in primo piano, ogni post si trasforma in numeri da capogiro. Cifre che le hanno consentito di diventare testimonial di molti marchi, ma anche di travolgere una community conquistata dal recente scatto postato. Nella foto c’è tutta la potenza dello sguardo della showgirl, impeccabile e ammaliante su Instagram.

Claudia Ruggeri travolgente: i fan restano a bocca aperta

Se le foto in bikini dalle meravigliose spiagge della Calabria, e i look con top stretti e tacchi alti hanno generato in voi “l’effetto wow”, forse non avete ancora visto l’ultimo potentissimo post che arriva dalla pagina social di Claudia Ruggeri. I fan hanno accolto fra like, cuori e fiamme un primo piano da sogno, che ha lasciato tutti fermi davanti agli schermi degli smartphone.

La showgirl di Mediaset sottolinea che “con il caldo non va molto d’accordo”, regalando uno scatto in primo piano con i capelli bagnati e sguardo che buca lo schermo. Ad alzare le temperature però è la sua scelta che incanta tutti. “Troppo Sexy”, ma anche “Bellezza imbarazzante”, e ancora “Sei unica e inimitabile”, sono alcuni dei commenti a margine del post.

La sua pagina Instagram, presa d’assalto da un milione e 300 mila followers, diventa ancora più seguita in una estate calda in cui “Miss Claudia” regala emozioni forti mostrando ancora una volta di essere fra le donne più amate del piccolo schermo.