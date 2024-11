Colapinto ribalta la F1: annuncio ufficiale

A sorpresa arriva l’annuncio ufficiale: Franco Colapinto, il promettente driver della Williams, ribalta il mondo della Formula 1

Franco Colapinto è tra i più interessanti prospetti della Formula 1. Del resto, il 21enne argentino, chiamato a sostituire la scorsa estate un Logan Sargeant in difficoltà, con le sue prestazioni è andato al di là delle aspettative al punto da catturare l’attenzione della Red Bull.

Ma, con al Williams che ha già annunciato Alex Alborn e Carlos Sainz quali piloti per la prossima stagione e con la maggior parte dei sedili già occupata, il talentuoso argentino potrebbe vivere un’altra annata ai margini della Formula 1 in attesa di un’opportunità.

Comunque, la Williams si è detta disponibile a liberare l’argentino o a darlo in prestito, con la scuderia di Milton Keynes che, come detto, non fa mistero di averlo messo nel mirino. Tuttavia, l’unico posto vacante nel team Red Bull è quello accanto a Yuki Tsunoda che probabilmente sarà occupato da Liam Lawson. Insomma, il futuro del 21enne argentino è un rebus ma nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Franco Colapinto, nessuna firma con l’Alpine di Briatore

Franco Colapinto non è finito solo nei radar della Red Bull. Nel paddock si rincorrono le voci circa un interesse di un altro team per l’argentino della Williams. Tutti gli indizi porterebbero alla Alpine, con Flavio Briatore, executive advisor del team francese, che avrebbe sondato l’argentino come alternativa a Jack Doohan prima che il figlio d’arte australiano (il padre è Mick, cinque volte di fila, dal 1994 al 1998, campione del mondo nella classe 500 del motociclismo) facesse il suo debutto.

Ebbene, nel corso dell’intervista concessa all’emittente televisiva argentina, Campeones TV, la manager di Colapinto, Maria Catarineu di Bullet Sports Management, ha fatto chiarezza in proposito smentendo che il 21enne abbia firmato per il team di Flavio Briatore: “È un argomento che non è un segreto e ci stiamo lavorando ovviamente. Voglio smentire le voci secondo cui ci sarebbe qualcosa di firmato per il prossimo anno. Al momento siamo ancora con la Williams”.

Insomma, Franco Colapinto non ha fretta di legarsi a un nuovo team anche perché la scuderia di Grove “è una grande squadra, i risultati stanno migliorando e ci sentiamo come una famiglia”. E poi, ha precisato la manager del driver argentino, “so che la loro intenzione è cercare la migliore soluzione per Franco per il futuro. La Williams è la prima a sapere che Franco merita di restare in F1 e sta cercando di dargli un sedile. Ma non è stato firmato nulla e non posso confermare nulla“.