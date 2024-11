Milan, fulmine a ciel sereno: Pulisic via a gennaio

Il campione americano fa tremare i tifosi rossoneri, il suo addio nel mese di gennaio è un fulmine a ciel sereno: svolta Pulisic

Il Milan guarda lontano, alla prossima super sfida di campionato contro la Juventus il prossimo 23 novembre. La sosta per le nazionali, nel mezzo, servirà per riordinare le idee e ricaricare le batteria in vista del rush che attende il ‘Diavolo’ da qui a fine dicembre. A tal proposito, fino ad ora, non sono tutte rose e fiori in quanto a rendimento.

Dalla serata indimenticabile di Madrid, nella quale i rossoneri hanno schiacciato il Real campione d’Europa in carica, al mezzo tracollo contro il Cagliari in una serata agghiacciante in cui proprio tutti si aspettavano di più dai rossoneri. Un Milan dai due volti che, a questo punto dell’annata, dovrà rivolgere le attenzioni al mercato se vuole sperare di rimanere – in parte, tornare – competitivo. Perché la corsa Scudetto vede i ragazzi di Fonseca ben distanti da Napoli ed Inter e dopo gli sforzi fatti la scorsa estate, questo scenario non può di certo far felice Gerry Cardinale.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e da questo punto di vista si sta facendo largo una possibilità proprio per le prime settimane dell’anno nuovo che rischia di lasciare di stucco i tifosi del Milan. Christian Pulisic via da Milanello, lontano dalla maglia rossonera. Uno scenario che fa battere i denti dalla paura e che, secondo quanto trapela dalla Spagna, potrebbe tramutarsi molto presto in realtà.

Pulisic, ecco l’offerta: i milanisti tremano

A rivelare l’indiscrezione è ‘Fichajes.net’ che sostiene come la società di Via Aldo Rossi possa venir contattata da un momento all’altro per il cartellino di Christian Pulisic. Sull’americano, pedina imprescindibile e trascinatore del Milan, vi sarebbe un club di Premier League.

Si tratta del West Ham che, a caccia di rinforzi di peso per l’attacco, avrebbe cerchiato in rosso il nome di Pulisic che ha già un importante passato nel calcio inglese. L’esperienza al Chelsea, soprattutto a causa di tanti infortuni che ne hanno compromesso il rendimento, si è chiusa anzitempo. Il Milan ha strappato il classe ’98 per appena 20 milioni di euro: un affare clamoroso. Ma, ora come ora, una grande offerta potrebbe far vacillare la dirigenza di Via Aldo Rossi. Certo, la volontà rimane quella di puntare ancora su Pulisic, a maggior ragione se si tratta di doverlo salutare a stagione in corso.

Ma se gli ‘Hammers’ dovessero farsi avanti con una proposta fuori mercato, allora sembra chiaro che i dubbi sulla permanenza dell’americano a Milano potrebbero cominciare a sorgere. Suggestione, un’idea clamorosa che potrebbe presto prendere corpo. I milanisti, nel frattempo, se lo tengono stretto. Con 7 gol e 5 assist in 15 presenze complessive Pulisic è senza dubbio il giocatore più importante e decisivo della rosa di Fonseca. E la dirigenza del West Ham sembra saperlo benissimo.