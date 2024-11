Inter-Juve e Real Madrid-Milan: accoppiamenti choc in Champions

Super accoppiamenti in Champions League per le italiane, c’è il rischio di perderne qualcuna per strada: un cammino da vera Super Lega

L’Inter con la Juventus e il Milan di nuovo con il Real Madrid, dopo la recente vittoria per 3-1 al Santiago Bernabeu. La massima competizione europea mostra tutto il proprio fascino in vista degli scontri diretti del 2025.

La nuova Champions sta incontrando delle opinioni contrastanti in questo avvio. Dopo le prime 4 partite giocate, quindi la metà esatta del girone eliminatorio, più o meno tutti si sono fatti un’idea del nuovo format, voluto fortemente dalla UEFA. La ratio era contrastare la nascita della Super League con un progetto molto simile, in cui tutti i grandi club si possono incontrare anche nella prima fase. Abbiamo assistito quindi a super match come Inter-Arsenal o Real Madrid-Milan, per non parlare dell’esordio dell’Inter contro il City o di Barcellona-Bayern Monaco. Di certo lo spettacolo è aumentato ma con esso anche la confusione di capire come si svolge il torneo.

La classifica vede al momento in testa il Liverpool (a punteggio pieno), con a seguire Monaco, Brest e Inter, staccate di due punti, assieme allo Sporting Lisbona di Amorim, nel frattempo passato al Manchester United. il cammino è ancora lungo, considerando che i match del round robin dureranno fino a gennaio. Poi chi non ha centrato un posto tra le prime 8 sarà costretto a ricorrere ai play-off per accedere agli ottavi. Dalla nona alla ventiquattresima si affronteranno in sfide di andata e ritorno a febbraio.

La previsione del super sorteggio vede Inter-Juventus in Champions: sfide da urlo

A metà del percorso eliminatorio il super computer di Opta che ha fatto le sue previsioni sulla classifica finale del girone di Champions League. Una sorta di intelligenza artificiale applicata al torneo di calcio più importante d’Europa, per capire quale sarà un ipotetico accoppiamento per gli scontri diretti.

Il Liverpool, attualmente primo a punteggio pieno, secondo il cervellone dovrebbe mantenere la testa della graduatoria, davanti all’Inter di Inzaghi. Anche l’Atalanta sarebbe tra tra le qualificate dirette, con un settimo posto. Il Milan potrebbe chiudere tredicesimo e la Juventus diciottesima, dovendo entrambi passare per il turno aggiuntivo.

L’unica italiana esclusa sarebbe il Bologna, visto che gli uomini di Italiano sono pronosticati al trentunesimo posto. Con questo tipo di previsione ci troveremmo ai play-off una chance del 50% di vedere il Milan affrontare nuovamente il Real Madrid, con la vincente che poi farebbe gli ottavi contro una tra Sporting CP e Barcellona. Per la Juventus, invece, si paleserebbe un play-off con Lille (sedicesimo) o Celtic, prima di beccare l’Inter (o il Liverpool). Vedremo se il computer di Opta avrà avuto ragione.