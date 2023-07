Colpo Samp, Pirlo pesca dalla Juventus!

La Samp di Pirlo studia i primi colpi di mercato, con l’obiettivo di riconquistare presto la Serie A. Dalla Juventus potrebbe arrivarne uno.

È partita l’avventura doriana di Andrea Pirlo, scelto dalla nuova Sampdoria di Radrizzani e Manfredi come allenatore della prima squadra. Reduce dall’esperienza in Turchia, il tecnico bresciano si ritrova con una situazione non semplice da gestire, in cui il mercato sarà fondamentale.

La squadra blucerchiata è da ricostruire quasi del tutto, con pochissimi punti fermi e alcuni giocatori che sarà difficile trattenere in Serie B. Ma tra i possibili rinforzi c’è pure un bianconero.

La disastrata situazione della scorsa stagione ha portato il club a sfoltire la rosa al minimo indispensabile, riempiendola di giovani, giocatori in prestito o con contratti di sei mesi. Adesso, mentre si cerca di rifare la squadra, la Samp rischia di perdere anche i suoi elementi di spicco. Come ad esempio il portiere Audero, che piace molto alla Fiorentina, ma anche Bereszynski, campione d’Italia col Napoli, il bomber Gabbiadini e il terzino Augello.

Questi ultimi tre sono tutti nel mirino del Cagliari neopromosso in Serie A, dove eventualmente ritroverebbero Claudio Ranieri, con cui hanno già lavorato proprio alla Samp. Insomma, il club ligure deve prendere decisioni non semplici sul mercato, e per questo si sta già pensando a chi sostituirà gli eventuali partenti. L’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva, che possa ottenere subito la promozione in Serie A nella sua prima stagione. E Pirlo, dal canto suo, ha un suggerimento.

Un pupillo di Pirlo per completare la Samp: arriva dalla Juventus

È l’emittente ligure Telenord che ha rivelato di recente uno dei possibili obiettivi di mercato della Sampdoria, che si lega proprio all’arrivo di Pirlo in panchina. Stiamo parlando di Gianluca Frabotta, 24enne difensore della Juventus che sarebbe la prima scelta in caso di addio di Augello. È stato proprio Pirlo, nella stagione 2020/2021, a lanciarlo in Serie A con la Juventus, ma dopo alcune buone prestazioni il giocatore romano si è un po’ smarrito.

La stagione successiva, con Allegri in panchina, fu prestato al Verona, dove però giocò appena 18 minuti in due partite. L’anno scorso è stato mandato al Lecce, con cui però non è mai sceso in campo, così già all’inizio di settembre la Juve lo ha girato al Frosinone. Coi ciociari, Frabotta è stato una delle rivelazioni della scorsa annata in Serie B, giocando titolare e servendo 3 assist in totale. Si tratta di un difensore molto duttile, in grado di giocare anche esterno a centrocampo e, all’occasione, pure come centrale di difesa.