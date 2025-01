Calciomercato: accordo con la Fiorentina, chiudono lo scambio

Ultimissime notizie calciomercato Fiorentina. Dirigenti a lavoro per definire l’operazione, che può essere ufficializzata già nei prossimi giorni.

Alla ricerca di rinforzi, il club ha bussato alla porta del club di Torino che è pronto a cedere il giocatore attraverso lo scambio.

Le parti hanno già raggiunto l’intesa, adesso bisogna attendere i tempi tecnici per limare gli ultimi dettagli.

Si intesificano le voci relative a questa operazione di calciomercato, ecco tutti i dettagli riguardo l’ipotesi di scambio che sta prendendo sempre più corpo.

Asse caldo Firenze-Torino: ecco le ultimissime notizie di mercato riguardo il futuro del calciatore, che è finito ai margini del progetto tecnico del club.

La Fiorentina è pronta a chiudere l’affare grazie ad uno scambio, che accontenterebbe entrambe le società.

Calciomercato: scambio in Serie A

Manca sempre meno alla fine del mercato ed è per questo motivo che le società si stanno attivando per chiudere le operazioni di calciomercato.

La Fiorentina è una delle società che, più di tutte, è a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. Si cercano rinforzi di spessore, per completare la rosa dei viola che necessità di qualche piccolo ritocco.

Dopo Valentini e Folorunsho, Pradè è pronto a chiudere anche uno scambio. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa trattativa di mercato.

Un altro colpo a sorpresa da parte dei viola che, questa volta, vogliono rinforzare l’attacco con l’arrivo del calciatore, che ha deluso in questa prima parte di stagione.

L’idea del club è mettere a disposizione di Palladino un vice Kean, visto che Beltran è stato spesso impiegato dall’ex Monza sulla trequarti.

In rosa, dunque, manca un’altra punta centrale per la Fiorentina che sta monitorando la situazione di Toni Sanabria del Torino, che potrebbe arrivare in viola grazie ad uno scambio con Kouame.

Calciomercato, scambio in Serie A: Sanabria Fiorentina e Kouame Torino

La conferma arriva dal giornalista, esperto di mercato, Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto della situazione in merito a questo affare, che è destinato a concludersi.

Entrambi i club, infatti, sono intenzionati a portare avanti la trattativa, con il placet dei giocatori. Quindi, è previsto un nuovo summit nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli e consentire alla Fiorentina di prendere Sanabria e al Torino di accogliere in squadra Kouame.