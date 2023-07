Colpo Juventus a centrocampo: ha già detto sì, firma a 35 milioni

Il calciomercato estivo sarà decisivo per la nuova Juventus che sta nascendo: il colpo sull’esterno costa 35 milioni di euro.

La Juventus sta iniziando ad attivarsi sul calciomercato: i bianconeri sono già all’opera per la costruzione della rosa per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si stanno coordinando sin dal giorno successivo alla firma dell’ex direttore sportivo del Napoli che vuole portare colpi di un certo livello a disposizione di Massimiliano Allegri.

La società piemontese è al lavoro per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Prima di acquistare qualche calciatore, però, c’è anche bisogno di incassare, visto che la situazione economica è stata resa complicata dalle vicende dell’ultimo periodo, note a tutti.

Calciomercato Juventus: “sì” che sblocca l’affare

Il calciomercato della Juventus è in una situazione molto particolare perché sono venuti a mancare gli introiti dalla Champions League e le casse iniziano a chiedere un po’ di respiro. Ci dovrà essere una cessione di lusso nelle prossime settimane e solo a quel punto si potrà iniziare a ragionare in entrata, anche se chiaramente non mancano sondaggi e primi incontri con dirigenti e procuratori.

Non è da escludere una minimo ridimensionamento della squadra, viste le difficoltà che si stanno vivendo e la volontà di alcuni calciatori di giocare la Champions League e, dunque, di accettare altre destinazioni.

L’obiettivo della società è quello di non abbassare il valore della rosa, per poter competere al meglio nel prossimo campionato. C’è il “sì” del nuovo esterno che dà il via libera all’avanzamento della trattativa.

Calciomercato Juventus: tutto su Lindstrom

La Juventus pensa ad un nuovo centrocampista da regalare ad Allegri per la prossima stagione. I bianconeri hanno bisogno di volti nuovi e calciatori di qualità che possano garantire un’annata di alto livello per tornare ad essere grandi. Ci sono tanti nomi sulla lista di Giuntoli e Manna ma al momento è stato chiuso solo il colpo Weah dopo l’addio di Cuadrado.

La Juventus è alle prese con l’infortunio di Pogba e con il futuro incerto del francese che piace molto in Arabia Saudita. Per questo motivo si sta cercando un nuovo centrocampista duttile e capace di fare la differenza in bianconero.

Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Jesper Lindstrom, centrocampista dell’Eintracht Francoforte che sembra intenzionato ad accettare l’offerta dei bianconeri per trasferirsi in Serie A.

Juventus su Lindstrom: servono 35 milioni

La Juventus ha scelto Jesper Lindstrom per il centrocampo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese ha dato il via libera alla trattativa e ora i bianconeri stanno cercando l’accordo con il club tedesco.

La Juventus vuole Lindstrom ma l’Eintracht Francoforte chiede non meno di 35 milioni per cedere il classe 2000 con il contratto in scadenza nel 2026. Saranno decisivi i prossimi giorni per la definizione dell’affare.