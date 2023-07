Juventus, si inzia malissimo: infortunio e lunghi tempi di recupero

La stagione della Juventus è già iniziata e Allegri vuole ridare carica ad un ambiente scosso da quanto accaduto: primo infortunio pesante.

In casa bianconera c’è ansia per quella che sarà la nuova annata Massimiliano Allegri. Bisognerà prima di tutto migliorare lo score e provare ad essere protagonisti sia in Serie A che in Europa. Allegri è chiamato a fare un piccolo miracolo sportivo, visto che probabilmente ci sarà anche l’esclusione dalla Conference League e la rosa difficilmente sarà rinforzata come dovrebbe.

La stagione della Juventus non inizia benissimo, c’è un infortunio che perseguita la normalità in casa bianconera e Allegri sta cercando una soluzione a tutti i problemi.

Juventus, infortunio importante: Allegri disperato

La Juventus si sta preparando all’inizio della nuova stagione ed è in America per una tournée molto importante che darà nuova linfa dal punto di vista fisico alla squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri ora devono tornare in campo agguerriti e desiderosi di riprendersi quanto mancato nella passata stagione ma per farlo dovranno essere sempre tutti al 100%.

Perdere calciatori importanti sin dall’inizio della stagione è molto grave per Allegri che vorrebbe la squadra al completo per la nuova annata che sta per inziare.

Il primo infortunio in casa Juventus è molto pesante e mette nei guai Massimiliano Allegri. Il tecnico non sa come reagire alla situazione e ha spiegato che servirà tempo, cautela e tanta pazienza prima del recupero completo.

Juventus, infortunio Pogba: Allegri spiega la situazione

La Juventus è alle prese con l’infortunio di Paul Pogba. Il centrocampista francese non è stato a disposizione di Allegri per l’intera stagione scorsa, se non per qualche spezzone di campionato e ora deve trovare la forma giusta per tornare in campo nel migliore dei modi.

L’infortunio di Pogba mette in difficoltà Massimiliano Allegri che avrebbe voluto il ‘Polpo’ a disposizione per le prime partite e per l’inizio della stagione. Ma così non sarà e, anzi, a La Gazzetta dello Sport Allegri si è mostrato anche molto preoccupato per le condizioni di Pogba che non tornerà in campo nel breve periodo.

“Sta svolgendo lavoro personalizzato e l’obiettivo è quello di riaverlo in campo il prima possibile ma al momento non sappiamo quando potrà tornare ad allenarsi in gruppo”.

Infortunio Pogba: quando torna in campo

Quando torna in campo Paul Pogba? Il centrocampista francese è ancora alle prese con lo stesso infortunio della scorsa stagione e non ha ancora recuperato a pieno. Si sta allenando a parte e non prenderà parte alle partite della tournée estiva dei bianconeri.

I tempi di recupero di Pogba non sono ancora noti ma non dovrebbero essere brevi. Salterà quasi certamente le prime partite della nuova stagione e con ogni probabilità sarà a disposizione di Allegri sono a ottobre.