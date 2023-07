Mbappe, si scatena l’asta: assalto dalla Premier

Real Madrid gelato, anche dalla Premier arriva un’offerta clamorosa per Mbappé: il Psg attende una cifra pesantissima.

L’hanno definita una guerra fredda, senza esclusione di colpi e soprattutto dall’esito che non farà di certo piacere al Psg.

Fra Kylian Mbappé e Al-Khelaifi ormai è rottura, e non sembra esserci alcuna via condivisa dalle parti per la permanenza del francese a Parigi. La strada per il rinnovo, sbarrata ormai da tempo, spingerà il Psg ad una soluzione forzata in maniera abbastanza decisa dallo staff del calciatore.

L’eventualità di perderlo a zero è troppo rischiosa, e per questo motivo Mbappé è vicinissimo ad una cessione che potrebbe concretizzarsi anche a stretto giro di posta. Il Real Madrid è avanti nella corsa all’ex Monaco, e il motivo è chiarissimo.

Sono pochi infatti i club che potrebbero permettersi una cifra enorme da versare ai parigini oltre che un ingaggio pesantissimo, ma alla corsa per il calciatore si aggiunge un club pronto a fare carte false per strapparlo alle Merengues. Le voci circolate nelle scorse ore trovano conferme. Dalla Premier League sono pronti a fare follie per cercare aperture e convincere il Psg, ora pronto a cedere al miglior offerente.

Mbappè, non solo il Real: un club di Premier tenta il grande colpo

Due notizie delle ultime ore confermano che il Psg ha capito di non poter più trattenere Mbappé. Qualche piccola speranza c’è, ma l’interesse nei confronti di Harry Kane, promesso sposo del Bayern, e i sondaggi per Dusan Vlahovic, testimoniano che la caccia ad un centravanti è aperta e sarà condotta a suon di milioni di euro.

Tutto lascia intendere che Mbappé nelle prossime settimane potrebbe lasciare Parigi, ma quella che sembrava una trattativa aperta esclusivamente al Real Madrid, si arricchisce di un dettaglio che trova grandi conferme. Dall’Inghilterra infatti ribadiscono che il Chelsea sarebbe disposto a fare follie per assicurarsi l’attaccante francese. I Blues avrebbero preso informazioni dopo Real e Liverpool, ma al momento non avrebbero formulato offerte che potrebbero essere imminenti.

La corsa si allarga quindi, con un punto interrogativo clamoroso. Pare infatti che dall’Arabia siano intenzionati a rendere Mbappé il vero volto della Saudi Pro League. L’offerta da recapitare al Psg sarebbe di circa 400 milioni di euro, mentre non circolano numeri su una proposta al calciatore che potrebbe rappresentare un vero e proprio record. Un dato solo al momento sembra chiaro. Mbappé potrà scegliere la prossima destinazione, e il Psg è destinato a perdere il miglior calciatore al mondo.