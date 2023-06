Come Brahim Diaz: agguato Milan per anticipare Pep

Il Milan targato Stefano Pioli vorrebbe provare ad anticipare anche Guardiola per l’acquisto di un altro trequartista che gioca in Spagna

L’ultimo periodo non è stato certo indimenticabile per i tifosi del Milan. A cominciare dalla perdita di una figura gigantesca nel mondo rossonero come quella di Paolo Maldini, esonerato da Gerry Cardinale – insieme al collega Frederic Massara – a causa di visioni differenti su alcune tematiche abbastanza scottanti.

Non avere più una presenza del genere, inevitabilmente, incide non poco in negativo. La decisione, non proprio a sorpresa, del numero uno di RedBird Capital Partners, infatti, porterà per forza di cose a delle conseguenza non esattamente piacevoli. E qui entra in gioco il calciomercato, con la sessione estiva che ormai sta entrando nel vivo. A tal proposito, come se non bastasse, oltre a Maldini pure Sandro Tonali ha optato per l’abbandono della nave milanista.

Sul tavolo delle trattative è giunta una ricchissima offerte proveniente dalla Premier League, con i club inglesi che continuano imperterriti a strappare giocatori di grande spessore alla Serie A. In questo caso c’è di mezzo il ricchissimo Newcastle di proprietà del miliardario fondo saudita PIF, che ha voluto fortemente l’acquisto di Tonali per cominciare davvero sognare in grande.

E, ovviamente, non stiamo parlando di una pedina qualsiasi per la compagine lombarda. Il centrocampista ex Brescia rappresentava il cuore pulsante della squadra guidata da mister Stefano Pioli. È sempre stato e continuerà ad essere un tifoso milanista, ma questo non è bastato a garantire la sua permanenza in quel di Milano.

E non è tutto, perché Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno dovuto alzare bandiera bianca per quanto concerne l’affare a parametro zero targato Marcus Thuram. L’attaccante francese nato a Parma ha scelto di sposare la causa dell’Inter, dopo aver atteso diversi giorni prima di dare la risposta definitiva al club rossonero. E adesso? Beh ora bisogna andare avanti, con la dirigenza meneghina che riflette sul ruolo di trequartista.

Calciomercato Milan, nuovo trequartista dalla Spagna: sfida a Manchester City e Barcellona

Ecco che a breve potrebbe sbarcare a Milanello un altro giovane profilo che, attualmente, gioca in Spagna. Stiamo parlando di Alberto Moleiro, talento 19enne di proprietà del Las Palmas (Segunda Division). Il Milan si era già mosso in maniera simile nel recente passato, andando a pescare Brahim Diaz dal Real Madrid.

Poi i ‘Blancos’ si sono riappropriati delle prestazioni dello spagnolo, motivo per cui il ‘Diavolo’ deve guardare altrove per sostituire Brahim Diaz. Anche perché Charles De Ketelaere non ha minimamente convinto negli scorsi mesi e non è da escludere che possa partire in prestito nelle settimane a venire.

Mettere a segno il colpo Moleiro, però, è tutt’altro che semplice, considerando che sulle tracce di questo interessantissimo prospetto ci sarebbero pure il Barcellona e il Manchester City di Pep Guardiola, fresco di treble. Il Las Palmas, neanche a dirlo, spera di dar vita ad un’asta. La valutazione attuale di Moleiro si attesta sui 5 milioni di euro, ma il club spagnolo potrebbe arrivare a chiedere il doppio, forte anche di un contratto valido fino al 2026. Pista da monitorare.