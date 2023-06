Serie A: arriva Gabriel, colpo per una big

Gabriel Paulista sembra essere ormai vicino ad arrivare in Serie A in questo calciomercato. Il Valencia non crede di confermarlo.

E’ tempo di far entrare nel vivo il calciomercato. L’inizio ufficiale della sessione è fissato per il prossimo 1 luglio, ma sono diverse le squadre che si stanno muovendo per cercare di trovare i giusti rinforzi in ottica di agosto.

Stando a quanto riferito da AS, Gabriel Paulista è finito tra gli obiettivi di calciomercato di diverse squadre di Serie A. Per il momento il calciatore non avrebbe intenzione di lasciare il Valencia, ma il club spagnolo è pronto a lasciarlo partire per consentirgli di giocare con continuità.

Calciomercato: Gabriel Paulista in Serie A, ecco con chi firma

Gabriel Paulista per il momento non ha nessuna intenzione di lasciare il Valencia, ma il club ha iniziato il lavoro per convincerlo. L’obiettivo da parte del club spagnolo è quello di lasciarlo andare per consentirgli naturalmente di giocare con continuità oltre che per liberare un post importante in squadra. Per il momento la resistenza del difensore è importante, ma la dirigenza è convinta alla fine di riuscire a cederlo soprattutto per la presenza di offerte importanti da diverse squadre.

I media spagnoli parlano di offerte di calciomercato da squadre di Serie A per Gabriel Paulista. Possibile sondaggi da parte di Juventus e Roma, che sono comunque alla ricerca di un calciatore con queste caratteristiche. Per questo motivo non escludiamo a priori che queste due squadre si sono mosse per cercare d arrivare alla fumata bianca.

Per il momento, come detto in precedenza, nessuna trattativa è entrata nel vivo visto che il calciatore non si è convinto di sposare il progetto. Ma il Valencia spinge per cederlo e sicuramente le chiamate di Roma e Juventus potrebbero essere quelle giuste per alla fine convincerlo a lasciare la squadra spagnola.

Mercato: sfida Juventus-Roma per Gabriel Paulista

Possibile sfida tra la Roma e la Juventus per arrivare a Gabriel Paulista in questo calciomercato. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta esperienza e carisma e potrebbe essere davvero di aiuto per i due club italiani.

Ora, però, viene il più difficile. Oltre che battere una folta concorrenza in questo calciomercato, c’è da convincere anche il calciatore, che non sembra assolutamente convinto di lasciare il Valencia. Vedremo se Roma o Juventus riusciranno ad aggiudicarsi Gabriel Paulista oppure no.