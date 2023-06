Si portano via tutti: Barella rosso di rabbia

Continua a far parlare il calciomercato, in Italia, soprattutto per quanto riguarda le due squadre milanesi in queste ore

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, del Milan, ora è finito sulle prime pagine anche il possibile saluto di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter.

In questa stagione Barella è stato uno dei punti di forza dell’Inter di Simone Inzaghi, in un’annata che si è rivelata alla fine molto positiva per i nerazzurri. La squadra milanese di fatto non ha mai lottato per lo Scudetto di fronte a un Napoli che ha lasciato le briciole agli avversari diretti per il titolo.

Simone Inzaghi, però, ha conquistato con discreta tranquillità il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter, poi, ha portato a casa sia la Supercoppa che la Coppa Italia, rispettivamente contro Milan e Fiorentina. Il pezzo forte della stagione, però, è stata la Champions League, dove è arrivata a sorpresa la finale, sconfitta però nell’atto conclusivo per 1-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Inter, Barella può lasciare i nerazzurri?

In queste ore si sta parlando molto della cessione, ormai quasi ufficiale, di Sandro Tonali al Newcastle. Secondo un giornalista di Fichajes.net, attraverso Twitter, però, la stessa sorte potrebbero viverla in casa nerazzurra, dato che potrebbe arrivare un’offerta per Nicolò Barella. Il centrocampista potrebbe finire in una trattativa per tra i nerazzurri e il Manchester United, con una base di apertura dell’Inter fissata ad almeno 80 milioni di euro.

In questa prima parte di calciomercato stiamo vedendo come si può delineare, pian piano, la griglia di partenza del nostro campionato in vista della prossima stagione. Il Napoli, campione d’Italia, al momento non ha ancora messo a segno colpi, si attendono i nomi del nuovo tecnico Rudi Garcia. La Lazio è ferma sul mercato ma potrebbe vedere partire pezzi pregiati come Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Manuel Lazzari.

L’Inter di Simone Inzaghi ha visto partire Edin Dzeko, potrebbe lasciare Robin Gosens, Marcelo Brozovic e il Tucu Joaquin Correa, ma sicuramente sta sperando di non veder partire sia André Onana che Nicolò Barella. Il Milan ha già perso Sandro Tonali, direzione Newcastle, e potrebbe ricevere offerte importanti anche per Mike Maignan e Theo Hernandez. La Juventus, al momento, sembra ferma ma prima di operare in entrata deve cercare di piazzare qualche giocatore importante.