Maldini e il suo Sì alla Figc: il Lungo Corteggiamento di Malagò

Un corteggiamento lungo, discreto, ostinato. Poi il sì: Paolo Maldini entra a Coverciano da direttore tecnico, chiamato dal neo presidente della Figc Giovanni Malagò. Un passaggio che profuma di progetto e di responsabilità, più che di slogan.

Il peso del nome Paolo Maldini

Il nome di Paolo Maldini ha sempre un peso diverso. Lo senti anche quando lo leggi. Oggi il suo ingresso nella Nazionale italiana non è un titolo qualunque. È l’esito di un pressing educato di Giovanni Malagò, nuovo vertice della FIGC (passaggio istituzionale atteso alla piena formalizzazione), che ha lavorato con pazienza. Telefonate, colloqui, poche fughe di notizie. E un messaggio chiaro: serve un direttore tecnico con visione.

Questa volta la sceneggiatura è lineare. La Nazionale chiede metodo. Maldini porta metodo. Il resto, compreso il rumore, può aspettare.

Un sì che pesa sul campo e fuori

L’Italia degli ultimi anni ha vissuto paradossi. Ha vinto l’Europeo nel 2021. Ha mancato due Mondiali di fila, nel 2018 e nel 2022. Alterna picchi ed eclissi. È qui che il “sì” di Maldini diventa segnale. Non un colpo d’immagine. Una scelta di sistema.

Parliamo di un uomo che ha giocato 902 partite con il Milan, sollevato 5 Coppe dei Campioni/Champions League, vinto 7 scudetti, raccolto 126 presenze in azzurro. E che da dirigente ha riportato il Milan allo scudetto 2021-22 dopo undici anni, costruendo una rosa sostenibile. Curriculum e credibilità. In Italia servono entrambe.

Il corteggiamento di Malagò è stato lungo per questo. Serviva trovare un equilibrio tra aspettative e autonomia. Secondo ricostruzioni attendibili, i dettagli operativi verranno illustrati nei prossimi giorni: staff, deleghe, cronoprogramma. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su durata del mandato o clausole specifiche. È bene dirlo.

Perché Maldini ha detto sì

Maldini lo ha spiegato con parole semplici. Ha accettato per un progetto chiaro. Per la promessa di autonomia operativa. Per l’idea di incidere sulla filiera dei giovani. Tre cardini netti: identità di gioco condivisa, rapporto costante con i club, standard di lavoro misurabili. Poche chiacchiere, molti protocolli.

Esempi concreti? In Europa occidentale, diverse rilevazioni indicano che i minuti agli Under 21 nazionali in Serie A restano tra i più bassi. Qui Maldini vede margine. Vuole spingere su scouting, competenze trasversali, staff coordinati dall’U15 alla maggiore. Più campo e meno alibi. Più rinnovamento e meno emergenza.

C’è anche una dimensione culturale. La parola “responsabilità” ricorre spesso quando parla di calcio italiano. Non è retorica: chi ha vissuto Coverciano da ragazzo e poi da capitano sa cosa significa rappresentare gli azzurri. Il cognome, poi, porta con sé una storia che attraversa generazioni: Cesare in panchina, Paolo in campo, Daniel nelle giovanili. Non basta per vincere. Però indica una traiettoria.

Maldini non promette miracoli. Promette un metodo. Valutazioni periodiche, trasparenza nelle convocazioni, dialogo coi settori giovanili. Un impegno a proteggere il lavoro dalle onde corte del dibattito. Le scelte saranno popolari? Non sempre. Ma avranno una ragione scritta nero su bianco. Questa è la scommessa.

Il resto tocca anche a noi. Smettere di confondere talento con urgenza. Dare tempo alle idee. Accettare che un cambio di cultura non fa rumore come un gol al novantesimo. La domanda, allora, è semplice e scomoda: saremo capaci di aspettare il raccolto di un progetto che chiede pazienza, o continueremo a misurare tutto in weekend?