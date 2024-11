Conte lo caccia via: ritorno choc nella Capitale

Il giocatore non ha convinto Antonio Conte che è pronto a mandarlo via: per lui si prospetta un ritorno choc nella Capitale! La situazione

Nelle squadre di Antonio Conte ogni elemento della rosa viene messo nelle condizioni di far bene e rendere al massimo. Succede questo anche al Napoli, dove seppur mancano le coppe e quindi l’esigenza di ruotare in maniera più assidua i calciatori, tutti sono coinvolti e riescono a dare il massimo quando chiamati in causa. Che si giochi per 1′ o per 90′ con l’ex CT non fa differenza: daranno tutto per il proprio allenatore.

Il tecnico ha fatto le sue valutazioni e dopo i primi tre mesi pieni sulla panchina partenopea, Conte è già in grado di stilare una graduatoria di promossi e bocciati. C’è un talento arrivato con ottimi propositi la scorsa estate che fin qui ha avuto diverse difficoltà di adattamento e non è riuscito a convincere l’allenatore. Tanto che quest’ultimo starebbe pensando di…rispedirlo nella Capitale!

Conte lo boccia: rimandato nella Capitale, i dettagli

A dire il vero è proprio il club capitolino ad averne maggiormente bisogno dopo i recenti infortuni che hanno riguardato il reparto. E per questo motivo la dirigenza starebbe pensando di richiamare alla base il calciatore, constatando le difficoltà riscontrate col Napoli. Ma di certo Conte non si opporrebbe a questa cessione.

Si tratta di una richiamata alle armi per necessità da parte del club che lo ha cresciuto e consacrato alla quale né Conte né De Laurentiis diranno no. Di sicuro lo scenario sarebbe stato differente in caso di proposta per Buongiorno o Rrahmani, lì il no è scontato. Rafa Marin, invece, può partire. Il difensore classe 2002, infatti, era arrivato la scorsa estate come un’ottima promessa da far crescere in casa. La scuola Real non mente, dopo l’anno trascorso all’Alaves. E invece fin qui ha visto il campo con il contagocce e non avrebbe convinto Conte.

E ora sarebbe proprio il Real Madrid di Carlo Ancelotti a riprenderselo. Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, lo spagnolo sarebbe vicino al ritorno nella Capitale iberica. Le merengues hanno bisogno di innesti in difesa per fronteggiare la catena di infortuni avuti di recente e Marin è tra i forti candidati per sopperire alla situazione da gennaio. C’è già l’ok di Ancelotti. Il suo possibile ritorno a Madrid può rappresentare la giusta soluzione per ritrovare fiducia e ritmo di gioco oltre ad essere una soluzione molto favorevole per il Real stesso, sia dal punto di vista economico sia perché il giocatore conosce già l’ambiente.