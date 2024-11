Dalla Spagna: Hamilton ‘cacciato’ da Guardiola

Colpo di scena clamoroso in Formula 1, la Mercedes ha lasciato andare Hamilton a causa di Guardiola: l’indiscrezione è sorprendente

Sono passati mesi dall’ufficialità dell’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e del suo contestuale passaggio alla Ferrari, ma quello che da molti è considerato il trasferimento del secolo in Formula 1 continua a far discutere. Anche perché, di tanto in tanto, vengono a galla retroscena davvero incredibili su come questo passaggio si sia concretizzato.

Stando alle ultime notizie, l’eminenza grigia che, in qualche modo, ha portato all’addio di Hamilton alla Mercedes sarebbe stato addirittura un personaggio esterno al mondo dei motori: Pep Guardiola.

Il fatto che l’allenatore del Manchester City, uno dei tecnici più geniali nella storia del calcio, per molti addirittura il più grande in assoluto, possa aver avuto un ruolo attivo nel trasferimento del pilota inglese in Ferrari sembra strano. Eppure, a confermare la sua influenza su questo trasferimento è stato uno dei grandi protagonisti di questa vicenda.

Perché Pep non è solo un grande appassionato di Formula 1 e di motori più in generale, ma anche un grande amico di chi in Mercedes tiene le redini della situazione, e in qualche modo è stato proprio lui a convincere i vertici della Freccia d’Argento a lasciar andare il sette volte campione del mondo, per una ragione estremamente semplice ma molto rilevante.

Addio Hamilton alla Mercedes: cosa c’entra Pep Guardiola

Cosa c’entra davvero l’ex allenatore del Barcellona con la partenza di Hamilton dalla Mercedes? Per poterlo comprendere è necessario fare chiarezza, partendo dalle dichiarazioni di Toto Wolff. Il team principal della scuderia anglo-tedesca è infatti un grande amico di Guardiola e in una recente intervista rilasciata al podcast High Performance non ha nascosto quanto l’influenza dell’allenatore catalano abbia avuto un peso nella sua scelta di lasciar partire Hamilton.

Per il bene del pilota e della stessa scuderia era infatti necessario arrivare a questo divorzio. Separare le strade era la strategia migliore per riuscire a ritrovare una sintonia e una sinergia che, con il tempo, era andata deteriorandosi, a causa anche delle grandi difficoltà degli ultimi anni, quelli dominati dal binomio Red Bull-Verstappen.

Ispirato dall’amico Pep e dalla sua filosofia, Wolff è quindi giunto a una conclusione: se c’è un giocatore, o in questo caso un pilota, che sente di poter prosperare altrove, è meglio lasciarlo partire piuttosto che trattenerlo contro la sua volontà.

“Se qualcuno decide di andar via, devi lasciarlo libero“, ha spiegato Wolff. Un mantra non facile da seguire ma che è servito alla Mercedes per metabolizzare con serenità l’addio di Hamilton e conseguentemente per concentrarsi su ciò che sarebbe dovuto seguire alla sua partenza, ossia la ricerca di un sostituto all’altezza. Un giovane talento da cui ripartire per aprire un nuovo ciclo che possa rivelarsi nuovamente vincente.