Nuovi contatti con Chiesa: il ritorno in Serie A è ormai cosa fatta

Federico Chiesa di nuovo nel nostro campionato, continuano i contatti per l’attaccante: sviluppi interessanti in vista

Finora, l’avventura di Federico Chiesa al Liverpool è stata tutt’altro che soddisfacente, anzi. C’erano grandi aspettative per il passaggio dell’attaccante classe 1997 ai ‘Reds’, in una realtà di altissimo profilo. Ma se pure si potevano immaginare delle difficoltà di adattamento, in pochi potevano prevedere un percorso così accidentato per lui.

Appena tre presenze complessive per 78 minuti giocati, da fine settembre in avanti più nulla. Non c’è solo un tema di tanta concorrenza in avanti, e molto qualificata, per lui, ma c’è anche dell’altro. Chiesa non riesce a entrare in condizione, pagando il passaggio a un calcio completamente diverso e molto più intenso e dispendioso dal punto di vista fisico. Da questo punto di vista, le spiegazioni di Slot, tecnico del Liverpool, sono state chiare.

Il giocatore entra ed esce dagli allenamenti, come raccontato dall’allenatore olandese, che si dice assai dispiaciuto per questo tipo di situazione, dicendosi convinto che Chiesa potrebbe dare un contributo alla causa. Cosa che fino ad adesso non è avvenuta. Accendendo la curiosità e l’interesse delle squadre italiane, in vista del mercato di gennaio, per un clamoroso ritorno dopo pochi mesi nel nostro campionato.

Di certo, non sarà impresa facile convincere il Liverpool ad accordare un prestito a condizioni favorevoli, ma c’è chi intende provarci. I contatti sono già in corso e possono portare a sviluppi particolarmente interessanti.

Inter, sorpasso al Milan per Chiesa: i dettagli

Nello specifico, c’è l’Inter che avrebbe messo la freccia sul Milan per Chiesa. Il giocatore, non è un mistero, piace da sempre a Beppe Marotta. Che vorrebbe rompere gli indugi per realizzare quanto prima l’affare.

La conferma delle mosse dei nerazzurri arriva da ‘Telelombardia’, dove il giornalista Alfio Musmarra ha spiegato come ci siano dialoghi tra Inter e Liverpool volti a risolvere la questione ingaggio. Marotta e Ausilio fanno sul serio, sono convinti che un affare di questa portata potrebbe rendere l’Inter inattaccabile in campionato e nuovamente favorita di gran lunga per lo scudetto e anche maggiormente competitiva in Europa. Va da sé, che per fare posto a Chiesa qualcuno in attacco dovrebbe partire già a gennaio. Gli indizi portano tutti verso uno tra Arnautovic e Correa, per i quali si attendono offerte convincenti.