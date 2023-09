Conte torna in Serie A, incredibile annuncio in diretta

Ci sono delle novità relative al ritorno in Serie A di Antonio Conte. Dopo Juventus ed Inter, c’è un’altra big nel futuro del tecnico.

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte. Fermo dopo l’esperienza al Tottenham, l’estate scorsa l’allenatore è stato accostato a numerose panchine anche se alla fine ha deciso di restare fermo. Non vuole correre più rischi e, dopo l’avventura in Inghilterra, Conte ha deciso di prendersi il giusto tempo a disposizione prima di accettare una nuova panchina. Intanto, aumentano le voci relative al possibile ritorno in Serie A di Conte: ecco quale big potrebbe ingaggiarlo.

Antonio Conte può tornare in Serie A? Ecco l’annuncio del tecnico che ha ammesso il suo gradimento in merito al trasferimento su quella panchina. Dichiarazioni, queste, che non sono passate inosservate e che hanno già fatto sognare i tifosi. Dopo l’avvio negativo della squadra, in questo inizio di stagione, in molti già chiedono la testa dell’allenatore e l’ingaggio di un nuovo tecnico che potrebbe essere proprio Conte.

Antonio Conte torna in Serie A? L’ipotesi clamorosa

Ecco le ultimissime notizie in merito al destino dell’allenatore salentino, attualmente libero dopo la fine della sua esperienza al Tottenham. Un’avventura, quella in Premier League, che non ha regalato particolari emozioni anzi, ha creato tante tensioni allo stesso Conte che per questo motivo ha deciso di restare fermo prendendo un periodo di pausa prima di ritornare in pista.

Quella del ritorno in Serie A di Conte è una pista percorribile? L’ingaggio monstre del tecnico frena ogni entusiasmo anche se alcune big italiane hanno a disposizione un ricco budget per accontentare le richieste dell’allenatore salentino che non scarterebbe l’ipotesi di un ritorno nel campionato italiano. C’è una società che sta facendo già delle riflessioni sul proprio allenatore.

Dibattito in casa Napoli in merito al futuro di Rudi Garcia: la panchina del tecnico azzurro inizia già a traballare dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro il Genoa. I tifosi sono delusi dall’allenatore che non è riuscito a emulare il gioco espresso l’anno scorso da Luciano Spalletti. Ecco perché in molti già chiedono l’esonero di Garcia da Napoli.

Esonero Garcia: il Napoli pensa a Conte?

Se Garcia dovesse essere esonerato, allora il Napoli potrebbe prendere in considerazione il nome di Antonio Conte. Il tecnico salentino è l’unico big italiano attualmente libero, in cerca di una panchina. Occhio però anche alla concorrenza del Milan che potrebbe entrare in azione e soffiare l’ex Juventus agli azzurri. Pioli rischia tanto dopo il 5-1 rimediato nell’ultimo turno di campionato contro l’Inter. Le prossime sfide saranno decisive per il tecnico rossonero. Intanto, ecco cosa ha dichiarato Conte in merito all’ipotesi di un suo arrivo a Napoli.

Conte al Napoli? La risposta dell’allenatore

Qualche anno fa, Antonio Conte rispose così in merito all’ipotesi di un suo arrivo sulla panchina del Napoli. Ecco il retroscena del giornalista Paolo Esposito raccontato da AreaNapoli.it: “Una volta lo incontrai e mi disse: ‘Sono un uomo del sud, andrei anche a piedi a Napoli. E’ una città bellissima con una squadra importante'”.