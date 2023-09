Juventus, servono 110 milioni: cessione illustre

La Juventus è in fase di ricostruzione totale dopo il caos degli ultimi anni: ora c’è bisogno di un incasso di almeno 110 milioni.

I bianconeri hanno iniziato alla grande la nuova stagione, mettendosi alle spalle tutto il caso venutosi a creare nei mesi scorsi. I problemi economici della Juventus sono tutt’ora presenti nei bilanci del club bianconero che prorpio con la nuova dirigenza vuole provare a sanare. Con l’innesto di Giuntoli e di Giovanni Manna è proprio questa la strada che si vuole intraprendere e i primi risultati sono già arrivati.

Ma a gennaio o in estate la Juventus sarà costretta a fare almeno una cessione illustre per rientrare a pieno titolo nel regime economico imposto dalla UEFA e dalla FIFA.

Juventus, novità assoluta: c’è un nuovo problema

La Juventus grandi obiettivi per la stagione appena iniziata. Prima di tutto il desiderio e la necessità di tornare in Champions League, e poi anche quello di provare a vincere un trofeo che manca da due stagioni. L’estate 2023 non ha portato colpi sensazionali per il club bianconero che ha valutato più importante cedere i calciatori che non erano determinanti per Allegri e poi a puntellare la rosa con un paio di calciatori che si modellano alla perfezione con il tecnico toscano.

Il futuro della Juventus è tutto da scrivere ma intanto l’annata è iniziata nel migliore dei modi e non può che continuare su questa scia.

Per la Juve, però, c’è un nuovo problema economico: riguarda il bilancio 2022-23 che vede una perdita importante.

Bilancio Juventus: perdite per 110 milioni

Le prime partite sono state confortanti per la Juventus in questa nuova stagione. L’obiettivo come società e come squadra è chiaro: tornare in Champions League e tornare a respirare le magiche notti europee che portano miglioramenti anche dal punto di vista economico.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, la Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2022-23 con un rosso di 110 milioni di euro. Il dato è emerso dalla semestrale di Exor che nei giorni scorsi ha comunicato i dati al periodo gennaio-giugno 2023.

La società bianconera ha chiuso il secondo semestre con perdite per 81 milioni di euro che, aggiunte ai 29,5 milioni del primo semestre, porta a una perdita di circa 110 milioni di euro.

Una cessione per salvare i bilanci della Juventus

La questione relativa ai bilanci della Juventus rischia di far perdere calciatori importanti. Sarà determinante, anche per questo motivo, qualificarsi alla prossima Champions League, così da poter rimediare cedendo più calciatori che non sono importanti per Allegri piuttosto che uno dei top.

Vlahovic e Chiesa, comunque, non dovrebbero essere in pericolo. La situazione è sotto controllo per i due talenti più luminosi della società bianconera che sta valutando anche i rispettivi rinnovi di contratto.