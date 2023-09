Coppa d’Africa 2024: i giocatori di Serie A che parteciperanno

In questa nuova stagione si va incontro a degli intoppi non da poco per il campionato italiano di Serie A. Perché quest’anno, nel bel mezzo della stagione, ci saranno Coppa d’Africa e Coppa d’Asia.

Una situazione non facile da gestire questa dove ci saranno le varie Nazionali impegnate in questo doppio torneo parallelo che porterà via giocatori dal campionato italiano a squadre anche piuttosto importanti.

Tanti campioni pronti ad andare via e rischiare di non poter aiutare le proprie Nazionali in un periodo decisivo per la stagione, quello iniziale del 2024 che lancia le squadre verso i propri obiettivi.

Coppa d’Africa 2024: giocatori Serie A impegnati

E’ l’anno della Coppa d’Africa e della Coppa d’Asia nel 2024 che inizieranno quasi in contemporanea. Se per il primo torneo molti giocatori di Serie A andranno via, non si può dire lo stesso per il secondo. Sono queste al momento le squadre partecipanti alla competizione della Coppa d’Africa con altre ancora in attesa di qualificazione: Costa d’Avorio, Marocco, Algeria, Sudafrica, Senegal, Burkina Faso, Tunisia, Egitto, Zambia, Guinea Equatoriale, Nigeria, Guinea-Bissau, Capo Verde, Mali, Guinea, Namibia.

Ci sono poi le squadre qualificate alla Coppa d’Asia che sono già definite: Giappone, Siria, Qatar, Corea del Sud, Australia, Iran, Emirati Arabi Uniti, Cina, Arabia Saudita, Iraq, Oman, Vietnam, Libano, Giordania, Indonesia, Palestina, Uzbekistan, Thailandia, India, Hong Kong, Bahrein, Malesia, Tagikistan, Kirghizistan.

Giocatori Serie A in Coppa d’Africa: chi sono

Andiamo a vedere con un’analisi dettagliata quelli che sono i giocatori che lasceranno la Serie A per andare a giocare in Coppa d’Africa. Questa l’analisi squadra per squadra:

Atalanta

Ademola Lookman (Nigeria)

El Bilal Touré (Mali)

Bologna

Oussama El Azzouzi (Marocco)

Cagliari

Zito Luvumbo (Angola)

Antoine Makoumbou (Congo)

Empoli

Tyronne Ebuehi (Nigeria)

Youssef Maleh (Marocco)

Emmanuel Gyasi (Ghana)

Fiorentina

Alfred Duncan (Ghana)

Christian Kouamé (Costa d’Avorio)

M’Bala Nzola (Angola)

Frosinone

Anthony Oyono (Gabon)

Mehdi Bourabia (Marocco)

Abdou Harroui (Marocco)

Walid Cheddira (Marocco)

Genoa

Caleb Ekuban (Ghana)

Lazio – NESSUNO

Lecce

Ahmed Touba (Algeria)

Hamza Rafia (Tunisia)

Lameck Banda (Zambia)

Milan

Ahmed Chukwueze (Nigeria)

Monza

José Machin (Guinea Equatoriale)

Jean-Daniel Akpa Akpro (Costa d’Avorio)

Napoli

Frank Anguissa (Camerun)

Victor Osimhen (Nigeria)

Roma

Evan Ndicka (Costa d’Avorio)

Houssem Aouar (Algeria)

Sardar Azmoun (Iran)

Salernitana

Dylan Bronn (Tunisia)

Lassana Coulibaly (Mali)

Jovane Cabral (Capo Verde)

Boulaye Dia (Senegal)

Simy (Nigeria)

Sassuolo

Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

Torino

Demba Seck (Senegal)

Udinese

Enzo Ebosse (Camerun)

Adam Masina (Marocco)

Hassane Kamara (Costa d’Avorio)

Isaac Success (Nigeria)

Verona

Martin Hongla (Camerun)

Coppa d’Asia 2024: i giocatori di Serie A qualificati

Questi, invece, sono i giocatori Serie A che andranno in Coppa d’Asia 2024:

Cagliari

Eldor Shomurodov (Uzbekistan)

Lazio

Daichi Kamada (Giappone)

Udinese