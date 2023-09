Milan: infortunio Giroud, svelata la data del rientro

Inter Milan è il grande Derby atteso dopo la sosta delle Nazionali e che però mette ansia a diversi tifosi per alcuni motivi, come l’infortunio di Giroud che si è fatto male in Nazionale con la Francia.

Il calciatore è pronto a tornare in campo il prima possibile, perché c’è la sensazione che presto possa arrivare una notizia più che importante per quanto riguarda l’attaccante.

Decisive le prossime ore che mancano in vista di quello che sarà uno dei tanti Derby e tra i più sentiti degli ultimi anni per una sfida che si preannuncia da scudetto già.

Inter Milan: recupero Giroud, le parole sulle condizioni

Arrivano direttamente da Olivier Giroud le parole sulle sue condizioni. Una situazione difficile per il Milan che spera di recuperare a tutti i costi il giocatore per Inter Milan. Il Derby si giocherà di ritorno dalla sosta Nazionali. Queste, intanto, le parole del bomber francese ai colleghi de La Gazzetta dello Sport:

«Ho fatto un movimento strano. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio».