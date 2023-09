Clamorosa squalifica: starà fermo fino a fine stagione!

Il giocatore si comporta in maniera scorretta e viene punito con una squalifica choc: non giocherà fino alla prossima stagione

La sua squadra dovrà fare a meno di lui per diversi mesi. La sua reazione nel corso della gara è stata punita con una squalifica pesante: per il giocatore si conclude la sua stagione. Ecco quali sono le ragioni del provvedimento dell’arbitro.

Non basta essere bravi a giocare a calcio. È fondamentale anche mantenere un comportamento corretto, almeno, nel corso della gara. Nonostante ciò, troppo spesso i calciatori perdono la testa a causa della tensione e gli arbitri sono costretti a prendere provvedimenti disciplinari per sedare le querelle. Tuttavia, questa volta un giocatore ha superato tutti i limiti: ecco cos’è successo.

La sfida tra il Riposto e Aci e Galatea, valida per il primo turno di Coppa Italia Promozione Sicilia, ha segnato la fine della stagione di Ndiaye. Il giocatore dell’Aci e Galatea, che non aveva ancora esordito in campionato, si è reso protagonista di una brutta scena nel corso della gara di ritorno, che è stata vinta come quella di andata dal team rivale.

Brutta scena nel mondo del calcio: la gara di Coppa Italia chiude la stagione di Ndiaye

Il nervosismo ha giocato un brutto scherzo a Ndiaye che, sopraffatto dal risultato negativo si è rivolto in maniera poco consona all’arbitro. Il giocatore non si è solamente lasciato ad andare ad ingiurie ma ha anche spinto il direttore di gara. Un comportamento inaccettabile.

L’arbitro ha, dunque, preso nota dell’atteggiamento del calciatore ed il provvedimento non è tardato ad arrivare. Il giudice sportivo ha infatti stabilito una squalifica importante per Ndiaye che non potrà scendere in campo fino al 30 giugno 2024.

La decisione del Giudice Sportivo, Ing. Pietro Accuso, assistito dai Giudici Sportivi Sostituiti e dai rappresentanti dell’A.I.A, è stata annunciata con un comunicato in cui sono state chiarite le ragioni che hanno portato a questa scelta: “Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro; nonché per averlo spintonato leggermente con entrambe le mani sul petto e, all’atto della notifica del provvedimento, per averlo colpito con la propria mano sul polso”.

Un comportamento scorretto nei confronti del direttore di gara mantenuto dal giocatore anche al termine della sfida. Per Ndiaye Mahamadou si conclude dunque la stagione. Occorrerà attendere per scoprire se la squalifica ricevuta avrà delle conseguenze sull’atteggiamento del giocatore nell’affrontare le sfide della prossima stagione oppure se il suo ritorno in campo sarà segnato nuovamente da una querelle.