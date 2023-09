Cosa fare con Deulofeu al fantacalcio: l’analisi completa

Gerard Deulofeu è l’uomo più chiacchierato del fantacalcio 2023-24: cosa fare con lui? Ecco quando torna e in quali leghe prenderlo.

L’attaccante spagnolo dell’Udinese è stato uno degli uomini migliori per tutti i fantallenatori italiani della passata stagione ma ora è fermo ai box e in tanti si stanno chiedendo cosa fare con lui al fantacalcio. Prenderlo a pochi crediti e sperare nel suo rientro a stretto giro o evitare perché potrebbe tornare troppo tardi e si rischia di sprecare uno slot?

La situazione legata alle condizioni fisiche di Gerard Deulofeu è molto delicata e anche per l’Udinese di Andrea Sottil ci sono problemi. Lo spagnolo sarebbe un asso nella manica per tutti e va valutata bene la sua condizione.

Perché Deulofeu non gioca? Le sue condizioni

Gerard Deulofeu è l’uomo in più dell’Udinese di Andrea Sottil. La passata stagione lo ha consacrato come uno degli uomini migliori del club friulano e ha reso felici anche tantissimi fantallenatori che avevano deciso di puntare su di lui. Nella passata stagione ha giocato solo 16 partite, mettendo a referto 2 gol e 6 assist, cioè l’equivalente di un bonus ogni due partite.

Il suo apporto all’Udinese e al fantacalcio è stato straordinario, prima di fermarsi a causa di un infortunio al ginocchio patito durante la partita tra Napoli e Udinese del 12 novembre 2002.

A fine gennaio, poi, si è operato e da allora è fermo ai box per un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità.

Deulofeu ancora out: quando rientra

Gerard Deulofeu è una grossa mancanza per il fantacalcio e soprattutto per l’Udinese. Il recupero dall’operazione al ginocchio ha richiesto – e richiede – molto tempo e per questo aleggia un po’ di preoccupazione intorno al numero 10 friulano.

Il rientro in campo di Deulofeu con l’Udinese non ha una data precisa. Secondo le ultime ricostruzioni, potrebbe tornare in campo a verso la fine di novembre o l’inizio di dicembre ma chiaramente la sua condizione sarebbe minima rispetto a quella dei compagni di squadra.

L’ipotesi più drastica, invece, parla di un recupero per l’inizio di gennaio 2024. Una situazione che sta mettendo a soqquadro le strategie di mercato di tantissimi fantallenatori, soprattutto nelle leghe a 10-12 o più squadre.

Cosa fare con Deulofeu al fantacalcio?

La situazione Deulofeu, come detto, è molto delicata ma risolve “molto” facilmente. In una lega a 8 squadre (classic) è inutile pensare di puntare su di lui per fare un “colpaccio” a 1 credito.

Il rischio è quello di perdere uno slot importante e lasciare fuori calciatori che invece sono al top della condizione fisica e potrebbero portare bonus nelle prossime settimane.

Nelle leghe a 10-12 o più squadre, invece, l’opzione Deulofeu a basso costo non è da escludere del tutto. Si andrebbe, sì, a perdere uno slot, ma considerate le scelte ristrette per gli attaccanti oggi presenti in Serie A, potrebbe essere opportuno puntare 1 credito sul talento spagnolo.