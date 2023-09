Rottura con il tecnico: scelto il sostituto

Tensioni in una big. Il tecnico sembra avere ormai rotto con i calciatori e il club potrebbe presto prendere il sostituto.

La pausa per le Nazionali come sempre dà alle società di fare il punto della situazione anche per capire se le scelte sono state giuste oppure no. Per il momento non si hanno certezze e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Il futuro di un tecnico, però, sembra essere ormai segnato. La società a breve potrebbe ufficializzare l’addio del tecnico ed affidare la panchina ad un altro allenatore. Naturalmente sono in corso delle riflessioni in caso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Clamoroso: rottura con il tecnico, ecco chi arriva

Il momento dello stop è quello di fare il punto della situazione e capire se continuare con il tecnico oppure no. Ad oggi non si hanno certezze e nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle importanti novità per provare ad individuare se la scelta fatta è stata quella giusta oppure alla fine ci sarà un passo indietro per cercare di dare una svolta importante alla stagione e consentire allo stesso club di poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

Secondo quanto riferito dalla Bild, in casa Bayern Monaco ci sono delle tensioni tra Tuchel e la società dopo alcune dichiarazioni. Per il momento il club tedesco sta cercando di non dare importanza alle indiscrezioni, ma non sono escluse delle novità in poco tempo con i profili di Zidane e Conte che ritornano in pole position.

Naturalmente si tratta di una indiscrezione e, quindi, dovranno esserci delle conferme nelle prossime settimane. Ad oggi il Bayern Monaco sembra essere destinato a continuare con Tuchel, ma non è da escludere che alla fine si decida di fare un passo indietro per consentire al club di far respirare maggiore aria serena.

Bayern Monaco: tensione con Tuchel

Al momento il Bayern Monaco non ha nessuna intenzione di rompere con Tuchel, ma continuare insieme non è assolutamente semplice e non possiamo escludere una rottura ed un cambio di strategia affidando magari la panchina a Zidane o Conte.

Sicuramente le prossime partite e i risultati saranno fondamentali per il destino di Tuchel. La separazione è assolutamente possibile, ma anche la permanenza.