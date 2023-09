Giorgia Rossi fa impazzire i fan, spacco e tacchi da infarto

Giorgia Rossi superlativa negli studi di DAZN, la conduttrice sportiva in un abito pazzesco che infiamma il pubblico televisivo

Dopo le prime giornate di campionato, c’è già la prima pausa Nazionali a interrompere il ritmo delle partite, in maniera non troppo gradita per gli appassionati, che dovranno subire uno stop di due settimane.

Anche perché questo allontana nuovamente, come già durante le vacanze estive, dall’appuntamento fisso e irrinunciabile con le giornaliste sportive più amate, personaggi che ormai fanno parte in maniera inscindibile della liturgia dei weekend calcistici. Si è riproposta in gran forma, tra le altre, Giorgia Rossi.

Giorgia è già da tempo una delle professioniste più apprezzate per la propria bravura, classe ed eleganza. I lunghi anni a Sport Mediaset l’hanno affermata tra le preferite dal grande pubblico, il tutto si è naturalmente confermato a DAZN dove ha vissuto un grande salto di qualità. Non patendo per niente il confronto con una come Diletta Leotta, anzi ritagliandosi il suo spazio e dividendosi con lei le attenzioni dei telespettatori.

Adesso, poi, Giorgia si sta prendendo la scena praticamente in solitaria, vista l’assenza della catanese che si trova ancora in maternità dopo la nascita della figlia. E così, per il momento è lei la protagonista indiscussa dei fine settimana sull’emittente streaming. Nell’attesa del ritorno di Diletta, ci pensa lei a mandare fuori di testa i fan.

Giorgia Rossi, minigonna super: che gambe, un sogno ad occhi aperti

Nello scorso weekend, la 36enne romana ha sfoderato tutto il suo stile e il suo fascino incontenibile, che conosciamo già piuttosto bene ma non smette di stupirci e ammaliarci. Eccola negli ultimi scatti condivisi su Instagram, per chi se la fosse persa.

L’abitino nero è favoloso, con lo spacco e i tacchi altissimi che riescono a esaltare le sue gambe perfette come non mai. Complimenti per la sua bellezza e sensualità che arrivano copiosi, tantissimi like, praticamente senza fine.

Il mezzo milione di followers su Instagram non manca mai di sostenere a gran voce la propria beniamina, Giorgia è davvero divina ed è ripartita al massimo. Le premesse per una stagione mai vista, in tutti i sensi, ci sono tutte. I fan non attendono altro che di vederla ancora in prima linea, in campo e in studio, con tutto il suo fascino, a rendere gli appuntamenti con le partite ancor più speciali.