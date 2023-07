Juventus fuori dalle coppe: la data della sentenza della UEFA

La Juventus sta vivendo mesi molto complessi con le sentenze e i processi che possono cambiare il corso del futuro: a giorni la sentenza UEFA.

La sentenza sulla Juventus è ormai decisa e si aspetta il via libera da Nyon. Dopo un lungo dibattimento, la decisione dei giudici è ormai vicinissima e finalmente è arrivato il momento della verità. I bianconeri stanno vivendo un momento complicato che può cambiare il futuro immediato, anche per le mosse di calciomercato da dover mettere a segno.

La Juventus sarà esclusa dalle competizioni europee? Dopo i problemi emersi negli ultimi mesi con la Serie A è possibile che anche con la UEFA ci sia il patteggiamento per decidere le sanzioni.

UEFA vs Juventus: la decisione sulle coppe europee

La Juventus è ancora al centro di un vortice di polemiche che riguarda gli aspetti legati alle plusvalenze fittizie, ai rapporti con gli agenti e alla manovra stipendi. Le penalizzazioni e le sanzioni sono state ufficializzate e messe da parte qualche mese fa. Ma il processo della Juventus continua in Europa: c’è ancora da fare un altro step prima di capire come si concluderà la situazione.

In casa Juventus ora si vuole capire con certezza come organizzare la prossima stagione e quali sanzioni possono arrivare ancora nelle prossime settimane. Per questo motivo si è deciso di sedersi intorno al tavolo delle trattative con la UEFA.

La Conference League è stata già una penalizzazione rispetto a quanto ha dimostrato il campo ma ora i bianconeri rischiano di restare fuori da tutto.

Esclusione dalle coppe europee: Juventus certa della pena

La Juventus sarà esclusa dalle competizioni UEFA. I bianconeri sono in Conference League ma prima dell’inizio della stagione è molto probabile che ci sia l’esclusione definitiva per almeno una stagione. La UEFA non intende fare sconti ai bianconeri e nei prossimi giorni ci sarà la sentenza ufficiale.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la sentenza UEFA arriverà in questa settimana e sarà senza possibilità di ricorso.

Le sentenze italiane sulla Juventus sono passate in giudicato e da Nyon sono pronti a emettere un verdetto che appare sempre più probabile. La Juve sarà esclusa dalle competizioni eurpoee per il 2023-24 ma sarebbe una pena anche “positiva” sotto l’aspetto sportivo, tranne quello economico.

Juve senza coppe: è il modo per risorgere

L’esclusione dalle coppe europee ha anche aspetti positivi per la Juventus. Sarà certamente molto più complicato fare mercato e convincere calciatori importanti ad accettare la causa bianconera, così come ci sarà meno disponibilità economica.

Ma dal punto di vista sportivo sarà un bene per Massimiliano Allegri dover gestire una stagione complessa con una sola competizione. La rosa a disposizione potrebbe tranquillamente lottare per lo Scudetto e arrivare anche meno stanca sul lungo percorso.