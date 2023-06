Balotelli, ecco la nuova avventura: destinazione clamorosa

Mario Balotelli pronto ad una nuova avventur professionale: la destinazine per il centravanti è davvero inaspettata

Il bad boy del calcio italiano per eccellenza; un appellattivo che non può non essere che ad appannaggio di Mario Balotelli. Uno degli attaccanti più forti tecnicamente in attività, ma senza mai riuscire a sfondare in maniera decisiva a causa di intemperanze – eufemismo – sia dentro che fuori dal campo.

E così la sua carriera è stata un susseguirsi di maglie cambiate e campionati in cui è stato più o meno protagonista; dalla Serie A con Inter – agli inizi della carriera, con cui ha vinto il Triplete nel 2010 – fino al Milan, dalla Premier League con il Manchester City fino al Nizza in Ligue 1.

Tornei anche minori messi da Balotelli nel suo curriculum, come l’esperienza in Turchia agli ordini di Vincenzo Montella oppure quella con il Sion in Svizzera. E con il club elvetico ha ancora un anno di contratto ma la sua avventura sembra già finita. La retrocessione sul campo, ma anche un comportamento che l’ha limitato anche stavolta, con tanto di rissa con il direttore sportivo del club lo scorso febbraio per imbucarsi in una festa privata.

Balotelli pronto ad una nuova avventura: ecco chi lo vuole

Eppure SuperMario non è affatto un calciatore all’epilogo della sua carriera, anzi; il prossimo 12 agosto compirà 33 anni e potrebbe ancora disputare qualche stagione ad ottimi livelli, se solo volesse. Insomma, può essere davvero un extralusso anche per molte delle squadre della nostra Serie A, ma sembra che lì i crediti siano esauriti.

Almeno in Europa, perché c’è chi è ancora pronto a puntare su di lui al di là dell’Oceano. Sono i media messicani a darne notizia: sembra proprio che gli agenti dell’attaccante lo abbiano proposto all’America di Città del Messico, club impegnato nella Liga MX, il massimo torneo del Paese che prenderà il via il prossimo 1° luglio.

L’America, dopo l’addio di Federico Vinas, è alla ricerca di un centravanti che possa giocare in coppia con Henry Martin nel 4-4-2 di Jardine e quello di Balotelli è uno dei nomi valutati. SuperMario, però, avrà come “rivale” un ex Inter; si tratta di Gabigol, 26enne brasiliano che in nerazzurro non ha avuto fortuna.

Il centravanti del Flamengo, al momento, è la priorità dell’America, pronta però a fiondarsi su Balotelli in caso non riuscisse ad acquistare il brasiliano. E Balotelli, da parte sua, ha già dato ampia disponibilità al trasferimento in un Paese dov’è ancora apprezzato.