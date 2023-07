Marika Fruscio lo ha fatto di nuovo: followers impazziti

Una foto da sogno e la community esplode: Marika Fruscio col caldo si scopre e le forme giunoniche lasciano a bocca aperta.

Una foto da sogno. Da vedere e rivedere, e il motivo è chiaro. Ogni volta che Marika Fruscio posta un suo scatto sui social, la community si inchina alle sue forme esplosive, ad un fisico che fin dagli esordi ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nella sua carriera c’è un po’ di tutto. Conduzioni di programmi televisivi legati al calcio e alla sua passione per il Napoli, qualche scivolone in cui gli abiti hanno mostrato qualcosa in più rendendo il suo nome virale, ma anche collaborazioni con grandi marchi e tanti social. Inevitabile per una donna bellissima, baciata da madre natura.

La showgirl e conduttrice, nata a Agrate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, deve alla sua passione per il Napoli una gran parte della sua notorietà.

La Fruscio non ha mai nascosto di essere una super tifosa, si mostra spesso con le maglie dei partenopei ma nei suoi scatti regala spesso emozioni che non possono mai passare inosservate. L’ultimo scatto, in intimo, mette in evidenza un fisico pazzesco, e i commenti decollano regalandole numeri davvero importanti.

Marika Fruscio in intimo travolge i fan

Bisognerebbe partire dai numeri per chiarire quale sia il seguito della showgirl e conduttrice. La sua pagina Instagram sfiora il milione di followers, e ad ogni scatto i like raggiungono numeri altissimi.

Marika Fruscio ama giocare con i followers, provocare e aprire dibattiti, che spesso riguardano anche la sua fede calcistica. Inutile però ribadire che gran parte della sua notorietà sia garantita da un fascino mediterraneo e da forme generosissime. La conduttrice spesso ama mostrarsi in intimo, con costumi che mettono in risalto un décolleté pazzesco e forme clamorose.

Anche nell’ultimo post, in cui la Fruscio si mostra in casa, la visione diventa bollente. Fra calze autoreggenti, trasparenze e il nero che dà un tocco ancora più intrigante, la risposta dei followers è imponente. Fra i circa 200 commenti alcuni arrivano anche dall’estero, e questo dato rende l’idea di quale sia il successo per una donna bellissima.

Dando poi un’occhiata alle Instagram stories arriva un altra immagine, questa volta in abiti meno provocanti, ma l’effetto non cambia. Quel volto magnetico e quelle forme da urlo scatenano l’entusiasmo, in attesa di una nuova stagione del suo Napoli e di una nuova promessa ai tifosi nel caso in cui la sua squadra dovesse bissare il successo in Serie A.