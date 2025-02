Un altro esonero dopo Pecchia: subito pronto Pirlo

Giornata all’insegna degli stravolgimenti in Serie A, se si considera lo scossone vissuto a Parma con Fabio Pecchia.

A sorpresa potrebbe anche scattare l’esordio in Serie A, dopo l’esonero, con Christian Chivu al suo posto. L’ex Inter, che ha vissuto tutta la trafila alle giovanili dell’Inter da allenatore, per poi separarsene nell’estate scorsa, può vivere la sua prima avventura in Serie A da allenatore, al Parma.

Chi ha già allenato in Serie A è invece Andrea Pirlo che, dopo esser stato catapultato sulla panchina della Juve quando l’ex presidente Andrea Agnelli lo scelse prima per la Juve Next Gen per poi promuoverlo in Prima Squadra, a seguito dell’esonero di Maurizio Sarri, ha vissuto anni tra Turchia e Serie B. Il ritorno in Serie A però è possibile perché, avendo perso un’altra partita, una squadra potrebbe scegliere di procedere sull’esonero, stravolgendo le cose così come fatto anche dal Parma, appunto, nel corso di questo pomeriggio.

Un altro esonero in Serie A: cambierà un’altra panchina

Mancava ancora una sfida, uno scontro diretto, in questa giornata che si è conclusa con il Monday night in Serie A e che fa sprofondare la squadra sempre più giù in classifica.

In questo momento solo il Monza ha fatto peggio ed è per questo che la società, seppur abbia cambiato qualcosa nel calciomercato invernale, indebolendo la sua squadra, potrebbe scegliere di esonerare l’allenatore ex Roma.

Si tratta di Eusebio Di Francesco che, dopo l’annata vissuta al Frosinone e conclusa con una sfortunata retrocessione, non sta facendo molto meglio al Venezia. Stesso club lagunare che licenzierebbe il proprio allenatore, al fine di evitare quanto si è visto lo scorso anno al Frosinone e prendendo spunto da ciò che fece l’Udinese che, proprio ai danni dei Ciociari e di Eusebio Di Francesco, trovò la salvezza.

Esonero in Serie A: in pole c’è Pirlo

In pole c’è Pirlo tra gli allenatori liberi, qualora il Venezia dovesse scegliere di salutare Eusebio Di Francesco. Per l’allenatore ex Roma e Sassuolo, tra le altre, non è da escludere un esonero in questa settimana. Nel week-end arriva la Lazio, nella sfida di sabato alle 15. E l’ultimo treno per l’allenatore di Roma potrebbe essere arrivato a Marassi, nella gara persa questa sera contro il Genoa.

Pirlo e non solo: c’è anche un’altra “giovane” alternativa

Sempre tra i tecnici liberi, un altro allenatore potrebbe fare al caso del Venezia, in caso di esonero per Di Francesco. Si tratta di Alberto Aquilani, tecnico ex Pisa e che non ha mai allenato in Serie A. Ma per quanto fatto al Pisa e per il gioco espresso, potrebbe rappresentare la potenziale sorpresa da qui in avanti.