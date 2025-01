Colpo Nico Paz, accordo con il Real Madrid per la clausola

Nico Paz è uno dei migliori talenti del calcio mondiale: il Como se lo gode e intanto c’è una trattativa in corso con il Real Madrid.

Il jolly del centrocampo di Cesc Fabregas sta facendo passi da gigante in Serie A, alla sua prima vera esperienza tra i grandi del calcio e da vero leader della squadra. A Madrid ha mosso i primi passi importanti ma è a Como che si sta affermando e per l’allenatore spagnolo è uno dei calciatori da trattenere a tutti i costi anche per il futuro, anche se ls situazione può cambiare da un momento all’altro, visto che tutti i top club lo stanno monitorando.

Il futuro di Nico Paz può cambiare da un momento all’altro e ora è stata svelata una chiacchierata con il Real Madrid per trovare un nuovo accordo immediato.

Calciomercato, super affare Nico Paz: le ultime

Il nome di Nico Paz sta iniziando a diventare sempre più scintillante per il mondo del calcio. Il talento argentino del Como è diventato sempre più importante nei mesi trascorsi in Serie A e il suo profilo è, ora, sui taccuini di tutti i più importanti direttori sportivi per l’Europa.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, sta iniziando a mettere in mostra le sue qualità grazie a Cesc Fabregas, dopo gli esordi con Carlo Ancelotti che gli ha fatto assaggiare anche le notti di Champions League.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’affare Nico Paz sta entrando nel vivo: contatti con il Real Madrid per un nuovo accordo.

Como, contatti con il Real Madrid per il futuro di Nico Paz

Nico Paz è importantissimo per il Como di Cesc Fabregas. Pochi giorni fa l’allenatore spagnolo ne ha tessuto le lodi, ha ribadito la sua importanza per la squadra e anche per il futuro della società che intende puntare su giovani di talento per riuscire a costruire una strada ben precisa per arrivare a traguardi importanti.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Como e Real Madrid sono in contatto per il futuro di Nico Paz. Al momento è in prestito con diritto di riscatto ma con una clausola di recompra da parte dei madrileni che possono acquistarlo in qualsiasi momento del mercato.

E proprio questo è l’affare che intende chiudere il Como. La volontà è quella di acquistare a titolo definitivo Nico Paz ed eliminare qualsiasi clausola, per poi valutarne il futuro e il prezzo in modo diverso.

NIco Paz al Como: fissato il prezzo

Nico Paz è uno dei calciatori migliori del presente e del futuro e presto può lasciare il Como per un club di alto livello. Non prima, però, di aver raggiunto uno status molto importante che possa garantirgli un posto da titolare anche in club di prima fascia.

Il Como reputa Nico Paz uno dei calciatori migliori per il futuro del calcio e chiederà almeno 50 milioni di euro per cederlo: l’Inter e i club di Premier League sono già avvisate.