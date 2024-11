Dall’Inter alla Juve: 14 milioni e firma a gennaio

La trattativa è ad un passo dalla chiusura, cessione anticipata da parte del club che è pronto a venderlo già in inverno.

Anche il turno numero 12 di campionato si è concluso, importanti indicazioni per Inter e Juventus che possono affacciarsi all’ultima sosta dell’anno mantenendo una posizione ai vertici della classifica. Cosa non affatto scontata per due club che continueranno a darsi battaglia fino all’ultimo.

In campo certamente, ne abbiamo già viste delle belle soprattutto durante il 4-4 del derby d’Italia, ma anche fuori visto che a breve riaprirà il calciomercato. Le due società hanno obiettivi chiari e per raggiungerli sono disposte a fare grandi sacrifici. Sia in entrata ma anche per quanto riguarda gli affari in uscita. C’è ad esempio un nome che sembra aver finalmente deciso quale sarà il suo futuro.

Si è parlato molto di un suo possibile addio e qualche settimana fa è arrivato l’annuncio ufficiale: a fine stagione vestirà una nuova maglia. Ma non è tutto, perché il tesserato in questione potrebbe lasciare il suo attuale club di appartenenza già durante le prossime settimane. Gennaio è alle porte e i primi colpi stanno già prendendo forma.

Calciomercato Serie A, futuro deciso: si trasferisce a gennaio

In questo caso si tratta però di uno smacco per le due big della Serie A che a breve potrebbero essere costrette e dover depennare un loro vecchio obiettivo. Chi sembra aver trovato la sua prossima sistemazione è il difensore e capitano del Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Esperto centrale tedesco che tempo fa ha rotto gli indugi confessando che andrà via quando arriverà la scadenza del contratto.

Scadenza fissata al termine della stagione attualmente in corso. Ciononostante, c’è però chi vorrebbe prendere Tah prima di aspettare lo svincolo, si tratta del Real Madrid che ha bisogno di rinforzi in difesa, tra le varie, e avrebbe visto nell’esperto tedesco una soluzione assolutamente congeniale. Non solo per quello che può dare nell’immediato ma anche per quello che è il prezzo: oggi il capitano del Bayer può partire in cambio di 14 milioni di euro circa.

Nel caso in cui i Blancos dovessero farsi sotto, trattenere Tah fino alla fine dell’anno risulterebbe molto difficile per i tedeschi. Così come sarà difficilissimo per Inter e Juventus inserirsi nella trattativa. Il classe 1996 è stato un obiettivo per entrambe ma ora rischia di sfumare. I due club italiani hanno comunque delle alternative che torneranno presto a valutare, soprattutto la Juve che ha già detto che sistemerà la difesa e lo farà già a gennaio.