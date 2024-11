Mancato rispetto FPF Uefa, stangata Juve: blocco mercato e fuori dalle coppe

La Juventus ha violato nuovamente le regole: arriva la stangata per il club, mercato bloccato ed esclusione dalle coppe

La Juventus è tornata a marciare con un ritmo di tutto rispetto in campionato. Dopo il momento di sbandamento, con i due pari consecutivi in campionato e le sei reti incassate tra Inter e Parma, i bianconeri hanno ritrovato la retta via, blindando nuovamente la difesa.

Nell’ultimo turno la vittoria nel Derby ha dato ulteriore slancio ai bianconeri che ha sfruttato appieno della giornata in cui era previsto il big match tra Inter e Napoli. I bianconeri si affacciano ora alla sosta per le Nazioni con nuove certezze e soprattutto con l’imbattibilità in campionato, unica squadra della Serie A a non aver mai perso.

Thiago Motta sembra aver trovato nuovamente la soluzione ideale per far rendere i suoi al meglio ed i risultati iniziano nuovamente a vedersi. E la Juventus è nuovamente in lotta per lo scudetto, anche se mai era uscita del tutto dalla corsa. Una buon notizia per i tifosi, sperando che la dirigenza intervenga sul mercato nel mese di gennaio per potenziare la rosa in alcuni reparti chiave dove sono apparse delle lacune.

Juventus, che guaio: sanzione shock per i bianconeri

Se la situazione dal punto di vista sportivo sembra andare nel migliore dei modi, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la situazione del bilancio. In settimana è stato ratificato nell’Assemblea degli azionisti, con l’esercizio che si è chiuso in rosso pari a 199,2 milioni di euro.

Una cifra davvero considerevole, con l’indebitamento che però migliora di quasi 100 milioni, passando dai 339 di un anno fa ai 242 attuali. Numeri che però pongono la Juventus in una grave violazione del fair Play Finanziario. Il club bianconero – come rivela il giornalista Claudio Ziliani – non ha rispettato i paletti imposti dalla Uefa ed ora le verrà comminata una multa bella salata, di 20 milioni di euro.

D’altronde il club bianconero due estati fa, con il Settlement agreement siglato con Nyon, si era impegnato a non superare i 60 milioni di perdite nei tre anni successivi: nei primi due, però, ne ha già persi 322,9 ed anche il prossimo vedrà il segno negativo.

E così la multa sarà inevitabile ma è pronta anche la stangata: la Juve è infatti recidiva e sarà quindi soggetta ad una sanzione ancora più dura da parte dell’Uefa che scatterà nel 2026, quando sarà chiuso il bilancio relativo all’anno 2024/2025. Questa si traduce in un blocco del mercato per una o più sessioni fino all’esclusione dalle coppe, come accaduto nella scorsa stagione. Eventualità, questa, che sarebbe una vera e propria mazzata per il club bianconero.