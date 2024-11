Caos Ferrari: la spia è stata smascherata

Pazzesco colpo di scena in casa Ferrari, la spia è stata finalmente scoperta: ecco cosa è successo, a Maranello sono increduli

Il GP di Interlagos non ha certamente portato buone notizie alla Ferrari che, dopo aver visto Carlos Sainz ritirarsi, ha ‘incassato’ un amaro quinto posto di Charles Leclerc. Il monegasco, ora aritmeticamente fuori dai giochi per il Mondiale piloti, si è però sbilanciato nei giorni scorsi riguardo ai prossimi impegni.

Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi: questi i tre prossimi ed ultimi appuntamenti nei quali – a detta proprio del #16 della ‘Rossa’ – la SF24 potrà fare bene. Soprattutto nei primi due, per tentare di dare il definitivo assalto al primo posto occupato da McLaren nel Mondiale costruttori. D’altro canto, però, non sarà affatto semplice. Servirà un apporto totale, da parte di Leclerc ma anche dello stesso Sainz, per sperare in un ribaltone di fine anno. Ad ogni modo già da tempo ciò che sta monopolizzando l’attenzione, in Ferrari e non solo, è il mercato piloti.

Molto cambierà, a Maranello arriverà Lewis Hamilton preferito a Carlos Sainz che si è ritrovato costretto a ‘ripiegare’ su Williams, accettando la corte di James Vowles. Una scelta forzata quella dello spagnolo che in più di un’occasione ha dato prova di grande amarezza per non poter rimanere altri anni in Ferrari e riportando il Cavallino Rampante sul tetto del mondo.

Ferrari, che caos: ecco chi ha ‘parlato’

Negli ultimi giorni sono spuntate alcune rivelazioni che parlano di una ‘spia‘ che avrebbe, di fatto, svelato segretamente le scelte della Scuderia di Maranello. Al centro di tutto Lewis Hamilton e la decisione, in gran segreto, della Ferrari di puntare sul sette volte campione del mondo a partire dal 2025.

Chi ha scoperto della firma dell’inglese con la ‘Rossa’ come un fulmine a ciel sereno è stato Toto Wolff, Team Principal della Mercedes. A metà gennaio, circa due settimane prima dell’annuncio ufficiale di Hamilton in Ferrari, è stato Carlos Sainz Sr a svelare a Toto Wolff la decisione della Scuderia di Maranello di dare il benservito al figlio per far spazio al 39enne di Stevenage che ha poi firmato un contratto triennale con il Cavallino Rampante.

“Due settimane prima Carlos Sainz Sr mi ha chiamato e mi ha detto cosa sarebbe successo“, la rivelazione riportata da Matt Whyman nel suo libro ‘Inside Mercedes F1’, frutto di informazioni raccolte per mesi all’interno del box della Scuderia di Brackley. Wolff ha proseguito nella sua spiegazione: “Ho mandato un messaggio a Fred Vasseur, non mi ha risposto. È stato insolito per lui, ma è stata comunque questione di affari”, ha concluso il manager austriaco.