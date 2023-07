Dall’Inter alla Roma: il jolly firma gratis

Tempo di addii a parametro zero in casa Inter: dopo Gagliardini, anche il veterano lascia. Possibile colpo a zero per lo Special One

L’estate scorsa fu Andrea Ranocchia, svincolatosi a zero dall’Inter e approdato al Monza dove, complice un grave infortunio dopo pochissime partite, decise poi addirittura di annunciare l’addio al calcio. Al termine di questa stagione tocca invece ad altri due veterani, giocatori che da anni vestono la maglia della Beneamata, salutare Appiano Gentile perché in scadenza di contratto.

Il club di Viale della Liberazione, anche nell’ottica di un ringiovanimento della rosa e di un contenimento degli stipendi, ha deciso infatti di non prolungare l’accordo contrattuale: i due sono liberi di trovarsi una sistemazione.

Se per Roberto Gagliardini, il primo dei due neo svincolati nerazzurri, si sono già aperte le porte del Monza – club col quale ormai l’Inter, più o meno direttamente, conclude diverse trattative di mercato – per Danilo D’Ambrosio la situazione è differente. L’addio è stato di quelli dolorosi, per lo meno a giudicare dalle parole di commiato che il difensore napoletano ha usato nel suo messaggio di saluti su Instagram.

“Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire…) ma ciò non è stato possibile, peccato! Inter per me significa famiglia. […] È stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà. Sempre e solo per il bene dell’Inter!“, le parole dell’ex Torino.

Il futuro di D’Ambrosio: si affaccia l’ipotesi Roma

Ecco che quindi il 33enne jolly difensivo dovrà trovarsi una nuova sistemazione se vuole proseguire la sua carriera in un club possibilmente con grandi ambizioni. La piazza giusta potrebbe essere Roma, dove c’è un certo José Mourinho.

Il tecnico portoghese ha da sempre un debole per quei giocatori che, nonostante lo scarso minutaggio, si allenano con serietà ed impegno. Facendosi trovare sempre pronti nel momento del bisogno. E incarnando la figura di leader positivi dello spogliatoio. Per non parlare del grane bagaglio d’esperienza, anche internazionale, che D’Ambrosio porterebbe nella Capitale.

Per il momento, giova sottolinearlo, non c’è alcuna trattativa in ballo tra le parti. Il napoletano potrebbero però presto entrare nei radar giallorossi, con lo Special One che sarebbe ben contento di poter fare affidamento su un professionista di tale caratura.

Se proprio deve lasciare (e a malincuore) l’Inter, meglio andare a casa di uno che ha la Beneamata nel sangue, piuttosto che da un’altra parte. La destinazione Roma potrebbe davvero ingolosire il difensore classe ’88 e viceversa la Roma potrebbe giovarsi di un rinforzo in difesa, vista la duttilità del terzino napoletano: esterno a destra e a sinistra, in carriera si è disimpegnato benissimo sia come quinto di centrocampo che come braccetto difensivo. Sarebbe il jolly perfetto per Mou, che quest’anno ha avuto non pochi problemi a far quadrare i conti nel reparto arretrato.