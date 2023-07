Riparte a grandi livelli perché è nel top campionato che allenerà l’ex Inter, oltrepassando i limiti del possibile.

Attraverso la sua conoscenza calcistica e senza freni, è dal tecnico di 75 anni che riparte il club, per un’altra avventura nel grande calcio, mettendosi alla prova contro alcuni dei migliori allenatori al mondo.

Ci fu una parentesi nella storia dell’Inter, quando allenava campioni del calibro di Ronaldo “il fenomeno”, con l’esperienza in nerazzurro durata praticamente poche partite a causa di alcune divergenze col presidente Moratti, a causa del suo scarso rendimento in panchina. Una carriera però di tutto rispetto per il tecnico che tornò in Italia anche allenando l’Udinese, tra le altre. E ora il tecnico classe ’47 ha firmato, con annuncio ufficiale da parte del club che gli concederà la chance fino al 30 giugno 2024.

È ufficiale, il tecnico ha firmato: l’ex Inter allenerà a 75 anni

Quando si dice che l’età è solo un numero, la questione riguarda proprio il tecnico che ha firmato quest’oggi, in un accordo valido fino al 30 giugno 2024.

Ha convinto e non poco, dopo esser subentrato nell’esperienza vissuta nella passata stagione quando, al posto di Patrick Vieira, ha macinato risultato importanti in Premier League.

Ad annunciare la firma sul contratto, con comunicato ufficiale, è il Crystal Palace: Roy Hodgson è stato confermato, sarà l’allenatore dei Glaziers anche per la prossima stagione.

Crystal Palace, il comunicato ufficiale sulla firma di Hodgson

Era subentrato ad un altro ex Inter, Patrick Vieira, convincendo nonostante l’età non più giovanissima, l’intera società del Crystal Palace. Il club di Premier League ha alte le sue ambizioni e, puntando proprio sulla sua conoscenza calcistica, partirà ancora da Roy Hodgson che, nel 2023/2024 allenerà avendo compiuto anche i 76 anni – le candeline le spegnerà nel prossimo 9 agosto -. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Crystal Palace: “Abbiamo il piacere e l’onore di annunciare che Hodgson è stato nominato come manager del Crystal Palace per la stagione 2023/2024. Il tecnico guiderà la nostra prima squadra assieme a Paddy McCarthy che lo affiancherà come vice-allenatore, assieme ad alcuni membri dello staff. Buona fortuna mister”.

Ultime su Hodgson: era anche richiesto oltreoceano

Era anche richiesto oltreoceano, nel calcio dei ricchi proprietari dell’Arabia Saudita, Roy Hodgson. Alla fine, il rinnovo con il Crystal Palace spinge Hodsgon a chiudere la carriera nella sua amata Inghilterra, cercando di riuscire nell’impresa di portare il club in Europa, dopo averla solo sfiorata a causa di un piazzamento a metà classifica.