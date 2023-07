Dayane Mello, dettaglio bollente in giardino: fan a bocca aperta

Dayane Mello in costume è divina: lo scatto è travolgente e i commenti decollano in una community dai numeri altissimi.

Un fascino clamoroso, per una donna sudamericana che in Italia ha trovato la sua consacrazione. Dayane Mello ha impiegato davvero poco a far breccia nel cuore di chi è appassionato dalle bellezze della televisione e sui social non smette mai di stupire.

Sguardo accattivante, fisico da modella, forme che conquistano al primo sguardo. Quel fascino clamoroso le ha consentito di incassare chiamate importanti fin da giovanissima, e nella sua carriera c’è un po’ di tutto. Dalle sfilate ai programmi televisivi, dalle conduzioni ai lavori con grandissimi brand, ma anche i reality show, che hanno svelato un lato ancora poco conosciuto ma molto apprezzato dai fan.

Dayane Mello nella sua vita ha infatti dovuto superare molti ostacoli, e li ha spesso raccontati anche nell’edizione del Grande Fratello Vip in cui è stata splendida protagonista. Nella casa più spiata d’Italia la showgirl e modella ha mostrato un carattere fortissimo che l’ha spesso messa al centro del dibattito per i forti contrasti con altri ‘vipponi’. Quel lato del carattere però le ha consentito di incassare ancora consensi e un boom sui social spinto anche da foto pazzesche. L’ultima, in una estate torrida, in costume, fa registrare numeri clamorosi e il motivo è chiarissimo.

Dayane Mello illumina la spiaggia: scatto pazzesco sui social

Basterebbero i numeri a rendere l’idea dell’ultimo scatto di Dayane Mello. In una community da un milione e 100 mila followers, la splendida modella incassa più di 2mila commenti per una galleria di immagini che lascia senza fiato.

Dayane Mello si svela in 3 pose da sogno in costume, e se i recenti video hanno conquistato la vostra attenzione, gli scatti recenti di sicuro sono da annoverare fra i più bollenti dell’estate. Il volto come sempre incolla allo schermo, il fisico è impeccabile e allenatissimo, e quella capacita di sedurre e di incollare allo schermo i fan emerge in maniera potentissima.

Commentano tutti, anche i vip, perché le immagini sono forti. In tanti le chiedono quale sarà il suo prossimo impegno in televisione, ma intanto la splendida Dayane continua a mettere insieme tante chiamate dai grandi brand smaniosi di associare il suo splendido volto alle campagne pubblicitarie. Un successo continuo quello della brasiliana nata a Joinville, che in Sudamerica è amata e famosa ma che è di diritto fra le donne più amate dal pubblico italiano.