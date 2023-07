Serie A, tifosi contro il presidente: è caos in ritiro

La Serie A si avvia verso l’inizio e tutti i club sono in ritiro per prepararsi al meglio alla nuova stagione: c’è caos contro il presidente.

Nonostante il grande campionato della scorsa stagione i tifosi non sono felicissimi di come sta andando l’inizio della stagione 2023-24 e in ritiro si sta creando un po’ di caos. Il calciomercato è ancora all’inizio e al centro di numerose vicissitudini che possono cambiare radicalmente le rose in vista della nuova annata che si preannuncia estremamente complicata.

In Serie A ci saranno e ci sono stati tanti cambiamenti importanti e ora i tifosi vogliono certezze anche dal mercato. Sarà importante riuscire a soddisfare anche le richieste degli allenatori, in modo da potersi giocare al meglio le chance nella nuova annata.

Serie A, tifosi contro il presidente: il motivo

La Serie A si avvia verso l’inizio della stagione e non tutte le big sono già pronte per la nuova stagione. Tutti i club sono in ritiro o in tournée per prepararsi al meglio al nuovo campionato che inizierà tra meno di un mese. Ci sono ancora molte cose da risolvere e bisogna farlo entro pochi giorni per permettere agli allenatori di arrivare al 20 agosto con le idee chiare.

Molte società stanno vivendo momenti di difficoltà che non riescono a risolvere nel breve, dato che sono in ballo situazioni economiche intricate.

I tifosi si sono scagliati contro il presidente durante il ritiro della squadra e il motivo è legato al calciomercato.

Lazio, tifosi contro Lotito: attacchi pesanti

La Lazio di Maurizio Sarri si sta preparando alla nuova stagione ma la rosa non è completa e il tecnico ha chiesto alla società di accelerare per avere la squadra pronta per il 20 agosto. La cessione di Sergej Milinkovic-Savic è stata pesantissima per i tifosi che ora si aspettano un sostituto di grande livello, anche se non sarà semplice.

Nella giornata di ieri Claudio Lotito è arrivato ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio ed è stato accolto dagli insulti dei tifosi della Lazio presenti in Veneto.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, i tifosi della Lazio hanno protestato contro Lotito al grido di: “Caccia i soldi, caccia i soldi”, con chiaro riferimenti al calciomercato e all’immobilismo che c’è in questi ultimi giorni di luglio.

Lotito risponde ai tifosi della Lazio: le parole

Il rapporto tra Claudio Lotito e i tifosi della Lazio è ormai incrinato e anche dopo l’ottima annata della passata stagione non si sono ricuciti gli strappi.

Da Auronzo di Cadore il presidente Claudio Lotito ci ha tenuto a difendere il suo operato e quello della società, provando a tranquillzzare i tifosi anche in sede di calciomercao. “Contano i fatti e non le parole”.