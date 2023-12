DAZN gratis: dov’è possibile vederlo

DAZN ha lanciato la sua ultima offerta che permette di vedere una partita a weekend gratis dalla propria app senza bisogni di nessun abbonamento o costo aggiuntivo

La piattaforma di streaming sportivo DAZN ha inaugurato una nuova offerta sulla sua app per gli utenti tedeschi che permette di guardare alcuni degli eventi in forma del tutto gratuita, segnando un primo passo verso un lancio più ampio a livello globale dell’offerta, compresa l’Italia. Secondo quanto riportato da SportBusiness, i tifosi in Germania potranno ora godere gratuitamente dei contenuti selezionati di DAZN all’interno dell’app, richiedendo solo un account DAZN ma senza alcun addebito di costi.

Basterà dunque scaricare l’app di DAZN e registrarsi senza necessità di abbonamento per accedere ad alcuni contenuti esclusivi selezionati dall’emittente. Questa mossa rappresenta l’ultima iniziativa di DAZN per ampliare la sua base utenti. Settimanalmente, partite di calcio preselezionate verranno trasmesse gratuitamente sull’app DAZN, con la possibilità di includere anche contenuti non in diretta come documentari, momenti salienti e canali lineari come Red Bull TV. La prima partita di Serie A trasmessa gratuitamente è stata Juventus-Napoli. Inoltre, gli appassionati tedeschi hanno potuto godere di PSG-Nantes di Ligue 1 e al match della Liga tra Atletico Madrid-Almería, così come ai momenti salienti della UEFA Champions League e alle partite in diretta della UEFA Women’s Champions League durante questa settimana.

DAZN gratis: come e dove vederla

DAZN ha dichiarato che questa offerta gratuita segna un importante traguardo nel suo obiettivo di creare una “destinazione unica” per gli appassionati dello sport. L’emittente sta cercando di unire gli sforzi per destinare più traffico possibile sui propri canali e verso il proprio marchio, con l’obbiettivo di renderlo generalmente conosciuto come leader in tema di trasmissioni calcistiche. Mentre in Italia si appresta ad entrare in campo la piattaforma “anti-pezzotto” frutto della collaborazione tra DAZN, Lega Calcio e AgCom, gli appassionati tedeschi hanno avuto un primo assaggio di quella che sarà l’app DAZN del futuro.

Quest’ultima novità segue il lancio di canali TV in streaming gratuiti supportati dalla pubblicità (FAST), un servizio di scommesse sportive, un mercato globale per la vendita dei biglietti e una piattaforma di merchandising sportivo. Insomma, una serie di iniziative e offerte per i propri abbonati che segnano l’impegno del gruppo verso una fidelizzazione dei clienti. Fidelizzazione che almeno qui da noi stenta ad arrivare nonostante la conferma per altre 5 stagioni del pacchetto di maggioranza delle partite del weekend di Serie A. Le polemiche sui prezzi sembrano tornare ciclicamente, ma in questo preciso momento storico sembra che i vertici di DAZN stiano mettendo in campo tutte le loro forze per cercare di contrastare questo fenomeno. Staremo a vedere se tutto questo basterà a rendere DAZN l’azienda leader del calcio europeo.