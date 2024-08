Juventus, l’agente sblocca l’incastro: ceduto Chiesa nell’affare

La Juventus sta per cedere Federico Chiesa. L’esterno ex Fiorentina è finito fuori rosa e attende solo l’ufficialità della cessione, ma in quale club? Non è facile per il dt Cristiano Giuntoli piazzare il calciatore a due settimane dalla fine del calciomercato, ma grazie al suo agente la cessione di Federico Chiesa sembra ormai molto vicina.

Juventus: Chiesa alla Roma, la formula

Federico Chiesa potrebbe presto lasciare la Juve e restare in Serie A. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, infatti, il calciatore non si sta più allenando con la prima squadra bianconera e non è uno dei calciatori che Thiago Motta ha intenzione di convocare per la prima giornata di campionato.

Per questo motivo la Juventus starebbe provando a chiudere la sua cessione in tempi brevi. Per farlo l’idea sarebbe quella di vendere Chiesa all’estero, per non ritrovarselo contro in campionato, ma come riportato da cm.com il Chelsea avrebbe detto di “no” ad uno scambio con l’inglese Raheem Sterling (classe 1994 ex Liverpool).

Per tale ragione, per il nazionale italiano (classe 1997 ex Fiorentina) sarebbe in queste ore spuntata nuovamente la Roma. Il club capitolino, in attesa di cedere Dybala e “liberarsi” del suo pesante stipendio, sarebbe ancora sulle tracce di Federico Chiesa.

Ma c’è di più perchè il suo agente, Fali Ramadani, sarebbe anche al lavoro per concludere l’incastro con la Roma e vestire di giallorosso Chiesa in tempi brevissimi. In questo modo Chiesa potrebbe lasciare i bianconeri nelle prossime ore per giocare nella Roma di Daniele De Rossi, un tecnico he lo conosce benissimo e che nel suo 4-3-3 potrebbe mettere Chiesa nelle condizioni ideali in campo, visto che i giallorossi dopo aver acquistato Soulè (proprio dalla Juve) e Dovbyk cercano un terzo elemento del tridente.

Roma: si sblocca l’affare Chiesa grazie ad un attaccante

Come noto la Juventus per cedere Federico Chiesa chiede 25 milioni di euro. Una valutazione importante, visto il contatto prossimo alla scadenza del bianconero, ma non fuori mercato.

La Roma sarebbe anche pronta ad accettare le richieste dei bianconeri, a patto di cedere non solo Dybala ma anche Tammy Abraham.

E per questo Ramadani starebbe diventando sempre più importante. Il noto agente, infatti, sarebbe anche al lavoro come intermediario per cercare di piazzare Tammy Abraham. Il calciatore classe 1997 ex Chelsea, inseguito in queste settimane da Milan e West Ham, potrebbe ora finire in Arabia Saudita per 30 milioni di euro. Questo chiuderebbe l’incastro, perchè la Roma con quei soldi andrebbe subito su Chiesa, seguito proprio dall’agenzia di Ramadani.