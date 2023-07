Esiste un modo per guardare le prossime partite di Serie A su Dazn risparmiando una consistente somma di denaro: ecco come.

Tre profili differenti, tante offerte e un obiettivo chiaro. Dazn vuole incrementare gli abbonamenti legati al campionato di Serie A, e per farlo intende presentare agli appassionati di calcio una serie di pacchetti per tutte le esigenze.

Fra adeguamenti tecnici e valutazioni per rendere il servizio più rapido e privo di blocchi, evitando di fatto le polemiche che si sono già registrate, Dazn lavora per correggere gli errori ed evitare un servizio congestionato dalle tante utenze. Il nodo da sciogliere è infatti chiaro. Gli abbonati sollevano la questione dei prezzi commisurando tutto al servizio, e per questo fra miglioramenti e offerte mirate ad offrire sconti, i nuovi pacchetti garantiscono spunti per risparmiare.

Esiste infatti un modo abbastanza semplice per abbassare i costi mensili per il pagamento del gigante della pay tv. Una scelta che permette agli abbonati di vedere tutta la Serie A e gli altri servizi con una spesa accessibile per le tasche di tutti.

Dazn e il calcio: i vari pacchetti e la novità per risparmiare

Dazn ha presentato la nuova offerta, e sostanzialmente i pacchetti restano tre. Gli utenti potranno scegliere DAZN Start, DAZN Standard e DAZN Plus, e la piattaforma di streaming ha ritoccato lievemente alcuni prezzi per gestire al meglio le richieste degli abbonati. C’è però una novità importante, in grado di garantire uno sconto abbastanza corposo.

Danz Standard, quello più scelto dagli appassionati di calcio, è diviso in tre differenti fasce. Questa soluzione consente di vedere le 10 partite di Serie A, la Serie B, e ancora Liga spagnola ed Europa League, oltre a format legati sempre al calcio Eurosport HD 1 e 2. La novità è tutta nella modalità di pagamento di Dazn Standard, con una formula che a conti fatti garantisce il risparmio.

In sostanza scegliendo la rata mensile senza vincoli, quindi con la facoltà di disdire in qualsiasi momento, questo pacchetto costa all’utente 40,92 euro al mese, per un totale di 492 euro per l’anno intero. Un primo risparmio si ottiene scegliendo di vincolare l’offerta per 12 mesi. Così facendo la rata mensile scende a 30,99 euro, per un totale annuo di 372 euro.

Esiste però una terza soluzione ed è rappresentata da un pagamento annuale in una sola rata da versare al momento della sottoscrizione. L’utente che decide di scegliere questa formula effettua una sola rata da 299 euro, che al mese andrebbe a rappresentare una spesa di 25 euro. Un risparmio importante, a patto che sia effettuato un pagamento unico per una cifra di certo non bassa, ma in grado di garantire una spesa più bassa agli appassionati di calcio.