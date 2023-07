Scacco matto Conte, torna alla Juventus

Scacco matto Conte. In un mercato che negli ultimi giorni sta regalando sorprese inimmaginabili soltanto una settimana fa, anche le suggestioni si accavallano.

I sogni son desideri, soprattutto nel periodo del calciomercato. Ciascuno ha i propri e spera che almeno qualcuno, alla fine, vada a buon fine. Ma la trattative si sa soltanto quando iniziano, a volte, ma nessuno può immaginare quando sarà scritta la parola fine.

Soprattutto nessuno può darne per scontato l’esito finale. Può sempre accadere tutto e il suo contrario. E il calciomercato italiano 2023 non è certo diverso da quello degli altri anni, a parte per il fatto di essere sempre più povero ed appeso sempre più alle cessioni per finanziare gli acquisti.

Quasi non bastasse l’onnivora Premier League, l’estate 2023 ci ha regalato anche il fenomeno Arabia Saudita, un campionato che sta prendendo forma soltanto ora ma che intanto ha iniziato a rastrellare campioni da ogni dove pagandoli un’enormità. I grandi club italiani, dal canto loro, sempre più affossati dai debiti, quasi implorano un intervento dei club inglesi ed arabi per chiudere trattative che permettano loro di respirare.

Sicuramente l’italico mercato sta presentando situazioni inimmaginabili soltanto qualche giorno fa. Pensare che Romelu Lukaku potesse lasciare l’Inter era già impegnativo, immaginare che la lascerà per approdare, probabilmente, alla Juventus sembra una situazione da Scherzi a parte. Eppure, da quell’eventualità di mercato ne sorgono altre incontrollate. Come quella riguardante Antonio Conte.

Scacco matto Conte

Da un’eventualità di mercato probabile, ma non ancora certa, possono però nascere infinite altre suggestioni. E se si immagina uno scenario con Romelu Lukaku nuovo numero 9 della Juventus, una conseguenza viene quasi spontanea.

Anche se l’eventuale scelta di Lukaku alla Juventus sembra portare in calce la firma di Massimiliano Allegri, quando si pensa al colosso belga l’allenatore del cuore è soltanto uno: Antonio Conte. Ecco, quindi, che all’ipotesi Lukaku alla Juve si affianca la suggestione Conte come prossimo allenatore della Juventus.

Un cambio di guida tecnica che può non avvenire nell’immediato ma che potrebbe rappresentare uno scenario possibile nel 2024, quando l’esperienza di Allegri alla Juventus, presumibilmente, si chiuderà.

I tifosi della Juventus sono coloro che, in questo momento sono tra i più increduli ed arrabbiati. La pressoché sicura cessione di Vlahovic, che potrebbe poi essere sostituito dallo sgradito Lukaku, un beniamino come Cuadrado che dopo 8 anni di Juve passa all’Inter, ha reso incomprensibile la logica del mercato bianconero che soltanto un’operazione potrebbe rendere piacevole, ed accettabile: il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juve.

Il tecnico salentino ha anche lui tradito sedendosi, e vincendo, sulla panchina dell’avversario storico, ma i tifosi della Juventus sanno che soltanto con Conte si potrebbe pensare di tornare subito a vincere. E allora, in quel caso, potrebbe andar bene anche Lukaku…