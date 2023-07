Retegui in Serie A, Marotta se lo fa sfuggire: la sua rivelazione

Mateo Retegui è vicino all’approdo in Serie A per la prima volta nella sua carriera: lascerà il Tigre per approdare nel campionato italiano.

Il bomber italo-argentino è balzato in cima alla lista dei desideri dei club di Serie A da quando Roberto Mancini ha deciso di convocarlo in Nazionale per le qualificazioni ai prossimi Europei. All’esordio ha subito segnato e ora il suo profilo è diventato di prima scelta per tante società e altrettanti allenatori. Manca sempre meno alla definizione del suo futuro, come annunciato dallo stesso attaccante.

Retegui in Serie A sarà un colpo eccezionale per la prossima stagione. Ha dimostrato di poter essere uno degli attaccanti più importanti del futuro e ora vuole confrontarsi con il calcio italiano per la prima volta.

Calciomercato: la Serie A accoglie Retegui

Il nome di Retegui continua ad essere accostato alla Serie A: ora l’accordo può essere davvero imminente. Il centravanti del Tigre è seguito da vari club europei, ma il suo futuro potrebbe essere in Serie A, come è ormai noto da diversi mesi. Il calciomercato di Serie A sta portando molti nomi interessanti a vestire le maglie dei club italiani e ora c’è anche il bomber italo-argentino a fare da sfondo alle trattative.

Mateo Retegui è molto vicino alla Serie A. La finestra di trasferimenti estiva sarà il momento della verità per il futuro del centravanti classe ’99 che è anche diventato il nuovo riferimento della nazionale di Roberto Mancini.

Retegui è entrato nel mirino di tutte le squadre di Serie A e tra qualche giorno potrebbe firmare un nuovo accordo.

Genoa, tutto su Retegui: il suo annuncio fa felici i tifosi

Mateo Retegui è il sogno del Genoa. Il club blucerchiato è appena stato promosso in Serie A e con 777 Partners in dirigenza i sogni possono facilmente diventare realtà. Alberto Gilardino ha chiesto un bomber di primo livello da allenare e al quale affidarsi e il nome dell’attuale centravanti dl Tigre è stato subito il più intenso.

La trattativa si può chiudere per 15 milioni di euro, cifra che il Genoa ha già offerto al Tigre: il club argentino sembra intenzionato ad accettare. Mancherebbe solo l’accordo tra il calciatore e il Grifone ma il suo annuncio a TNT Sports, dopo la partita tra Tigre e Barracas, aprono all’approdo in Serie A.

“È molto probabile che siano le mie ultime partite con il Tigre ma la mia testa è qui, sono focalizzato sul finale di stagione”.

Retegui al Genoa: l’Inter resta beffata

L’affondo del Genoa per Mateo Retegui rappresenta un colpo di calciomercato di primissimo livello. È considerato da mesi uno dei migliori calciatori in circolazione e uno dei bomber del futuro e Alberto Gilardino ha deciso di puntarci.

Retegui al Genoa è una beffa clamorosa per l’Inter. I nerazzurri ci stavano lavorando da tempo ma non hanno mai affondato realmente il colpo finale. Marotta ha atteso e alla fine è il Grifone a chiudere la trattativa.