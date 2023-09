Convocati Roma: due assenze per Mourinho, svelati i motivi

Diramata la lista dei convocati della Roma: brutte notizie per Mourinho che ha annunciato l’indisponibilità di due big.

La partita contro l’Empoli non inizia nel migliore dei modi per la Roma che dovrà rinunciare a due giocatori. Ecco svelati i motivi che hanno portato il tecnico a non convocare i calciatori che salteranno la sfida di campionato in programma domani sera.

La stagione della Roma non è iniziata nel migliore dei modi: due sconfitte e un pareggio per i giallorossi che si trovano, attualmente, nei bassifondi della classifica. Ecco perché questa quarta giornata è già importante per la squadra di Mourinho che non può permettersi di perdere ulteriore terreno in classifica. Di fronte ci sarà l’Empoli di Zaneti, ancora a zero punti e che arrivano all’Olimpico con l’ambizione di fare risultato e strappare almeno un punto. Ecco le ultimissime riguardo i convocati della Roma: ci sono due assenze importanti, ecco tutti i dettagli.

Convocati Roma: due infortuni per Mourinho

C’è tanta attesa in casa Roma per la sfida in programma domani 17 settembre: all’Olimpico andrà in scena il match contro l’Empoli che vedrà l’esordio dal primo minuto di Romelu Lukaku. Il belga sarà presente al centro dell’attacco insieme al recuperato Dybala che tornerà a disposizione della Roma. Mancheranno, invece, altri due big che non sono stati convocati da José Mourinho.

Per questa partita di campionato, l’allenatore della Roma Mourinho dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini e Smalling. Ecco, di seguito, la lista dei giocatori convocati.

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar;

Difensori: Karsdorp, Ndicka, Llorente, Celik, Kristensen, Mancini, Spinazzola;

Centrocampisti: Cristante, Paredes, Sanches, Aouar, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli;

Attaccanti: Belotti, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Probabili formazioni Roma-Empoli

Formazione confermata per la Roma con Mourinho che domani manderà in campo la squadra con il collaudato 3-5-2. Al posto di Smalling, non convocato per questa partita, ci sarà Ndicka con Mancini e Llorente a completare il reparto. Sugli esterni spazio a Karsdorp e Zalewski che resta in ballottaggio con Spinazzola. A centrocampo confermato Cristante con Paredes e Aouar anche se Bove spera in una maglia da titolare. In avanti, infine, la coppia Dybala Lukaku.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

EMPOLI: (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Maleh, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All.: Zanetti