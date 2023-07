Calciomercato, nuovo portiere Inter: esulta Inzaghi, è fatta

Annuncio dalla Germania: c’è l’accordo per il nuovo portiere. Esulta Inzaghi che adesso potrà accogliere in ritiro il nuovo numero uno, ecco tutti i dettagli su questo colpo di mercato.

Rivoluzione tra i pali per l’Inter che dopo l’addio di Handanovic ed Onana ha deciso di investire sue due portieri: uno esperto ed un altro più giovane. In attesa di capire se ci sarà la possibilità di prendere Trubin dallo Shakhtar, con il club ucraino che continua a chiedere oltre i 20 milioni di euro, la dirigenza ha bloccato un altro estremo difensore. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo questo affare che vede coinvolto anche un altro club.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, che arrivano dalla Germania, il club è pronto a chiudere per l’arrivo di David De Gea che s’è svincolato dal Manchester United. L’estremo difensore spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto, che è scaduto lo scorso 30 giugno. Una mossa, questa, che ha spinto i Red Devils a prendere dall’Inter Onana per oltre 50 milioni. Intanto, per lo spagnolo potrebbero aprirsi le porte di una big: la società ha avuto, in queste ore, nuovi contatti con il portiere che ha già dato la sua disponibilità nel concludere il trasferimento.

Calciomercato: colpo De Gea tra i pali

Nuova avventura per David De Gea che potrebbe approdare in una big del calcio europeo. Dopo aver militato per lungo tempo al Manchester United, l’estremo difensore spagnolo ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Attualmente è svincolato ed in cerca di una sistemazione.

Colloqui i corso con i suoi agenti che hanno ricevuto numerose telefonate. In queste ore, però, un club su tutti ha deciso di accelerare per permettere all’allenatore di avere al più presto un nuovo portiere di grande affidabilità.

Come rivelato dalla Bild, i dirigenti tedeschi sono pronti a concludere un doppio affare di mercato: cedere all’Inter Sommer e portare al Bayern Monaco De Gea. E’ questo il progetto della società che ha già individuato il nuovo portiere che dovrà alternarsi con Neuer, che è ancora infortunato.

Sommer all’Inter, via libera del Bayern con l’arrivo di De Gea

La dirigenza bavarese ha avuto nuovi contatti con Marotta che spinge per portare all’Inter Sommer. L’estremo difensore svizzero è il prescelto della società nerazzurra. Prima però il Bayern Monaco deve concludere la trattativa di mercato per l’arrivo di un nuovo portiere. Dopo i sondaggi per Szczesny della Juve, il Bayern ha avuto dei contatti anche con David De Gea. L’arrivo dello spagnolo in Germania potrebbe favorire la trattativa dell’Inter per Sommer.

De Gea al Bayern al posto di Sommer? L’Inter esulta

Il Bayern Monaco ha messo nel mirino De Gea. Dopo l’infortunio di Neuer e le voci di mercato su Sommer, sempre più vicino all’Inter, la dirigenza tedesca è in contatto per prendere l’ex Manchester United. In una short list di obiettivi, sullo sfondo c’è anche Szczesny della Juventus.