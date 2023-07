Calciomercato, Milan piglia tutto: altro colpo per Pioli dalla Serie A

Il Milan in questo calciomercato è letteralmente inarrestabile. Dopo aver già messo a segno sei colpi, in attesa del settimo che sarà Chukwueze, il club rossonero sarebbe ad un passo dal regalare a Stefano Pioli un altro rinforzo.

Fino ad oggi il Milan ha sempre lavorato con l’estero, ma in questo caso il Diavolo avrebbe intenzione di affondare il colpo su uno de giocatori più forti ed interessanti della Serie A, andando così ad indebolire una diretta -possibile- concorrente.

Una strategia chiara quella dunque messa in atto dal suo Massara-Furlani, che stanno mettendo a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva e lunga in ogni reparto, a maggior ragione se si dovesse in chiudere in tempi brevi anche questa operazione, cosa alla quale l’amministratore delegato del Milan ci ha abituati in queste settimane.

Calciomercato Milan, altro colpo per Pioli: arriva dalla Serie A

Ancora importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che anche nel giorno dello sbarco in Italia di Samuel Chukwueze è al lavoro per prendersi la scena e regalare a Stefano Pioli altri rinforzi.

Potremmo dire che la parola d’ordine dell’estate rossonera è “rivoluzione“, perché oltre a Tonali potrebbero lasciare Milano anche altri ex pupilli di Paolo Maldini, che Furlani starebbe sostituendo alla grande, almeno sino a questo momento. Il calciomercato del Milan non è però finito, dato che l’ad rossonero starebbe lavorando per l’ottavo colpo dell’estate del Diavolo, rinforzo per niente scontato ma che a quanto pare sarebbe stato espressamente richiesto da Stefano Pioli in questi giorni di tournée. Furlani è pronto ad accontentare il proprio allenatore, ma è consapevole che a differenza degli altri acquisti questa volta le trattative potrebbero essere decisamente più complicate, dato che c’è da negoziare con un club di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, nonostante l’arrivo di Okafor, che a questo punto verrà impiegato più come vice Leao che come vice Giroud, il Milan avrebbe messo gli occhi su Arthur Cabral della Fiorentina.

Calciomercato Milan, idea Cabral: la Fiorentina fissa il prezzo

L’ultima idea per l’attacco del Milan è quella di Arthur Cabral della Fiorentina, giocatore che per età e caratteristiche viene indicato dalla dirigenza e dall’area tecnica rossonera il perfetto sostituto di Olivier Giroud.

Tutto perfetto dunque, se non fosse per la valutazione che la Fiorentina fa dell’attaccante italo-brasiliano. Stando alle ultime notizie, infatti, la Viola vuole almeno 20 milioni di euro per lasciar partire Cabral in questo calciomercato, cifre che il Milan, al momento, non sarebbe disposto ad investire, visto che le priorità sono oggi un centrocampista ed un terzino a sinistra.

Milan-Cabral: trattativa aperta, le ultime

La trattativa fra il Milan e la Fiorentina per Cabral è aperta, sebbene non sia un discorso urgente per i rossoneri. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, così da mettere sul tavolo sulle condizioni e valutare la fattibilità dell’operazione, magari a cifre inferiori.

Il Milan, però, ha prima da che piazzare qualche esubero in questo calciomercato e valutare la questione slot extracomunitari, dato che Cabral lo è.