Calciomercato, via dal Milan: Charles De Ketelaere resta in Serie A

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al futuro di Charles De Ketelaere. Il calciatore può lasciare il Milan e restare in Serie A, c’è un club che lo vuole.

Nonostante la stagione negativa con il Milan, il talento belga Charles De Ketelaere continua a catturare l’attenzione di altre società. Tra queste c’è anche un’italiana che è pronta a valutare l’eventuale acquisto dal Milan del trequartista che resta in uscita dai rossoneri.

S’è aperta ufficialmente la sessione estiva 2023 di calciomercato. Le società si sono già mosse nel mese di giugno per mettere a segno una serie di colpi, sia in entrata che in uscita. Tra i club più attivi c’è sicuramente il Milan che, dopo aver formalizzato la cessione di Tonali al Newcastle, ha chiuso per l’arrivo di Loftus Cheek dal Chelsea. I rossoneri non hanno terminato qui: secondo le ultime indiscrezioni, sono pronti a puntare su nuovi giocatori. Intanto, in uscita si muove qualcosa con Charles De Ketelaere pronto all’addio: su di lui c’è un club italiano.

Calciomercato Milan: Charles De Ketelaere via, resta in Serie A

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan sta valutando offerte per la cessione di Charles De Ketelaere. Arrivato lo scorso anno per 35 milioni di euro dal Bruges, il trequartista belga non è riuscito ad integrarsi all’interno dello spogliatoio dei rossoneri. Nonostante il supporto e la fiducia di Stefano Pioli, De Ketelaere non è riuscito a mettersi in mostra totalizzando solo un assist in tutta la stagione.

Numeri ben al di sotto delle aspettative che hanno aperto il dibattito attorno al valore di De Ketelaere. Per questa ragione il Milan, adesso, è pronto a valutare eventuali proposto per cedere in questo calciomercato estivo 2023 il trequartista che continua ad essere oggetto di desiderio di numerose società, anche italiane.

Ad oggi la valutazione di Charles De Ketelaere è di 28-30 milioni di euro. La speranza del Milan è in una cessione a titolo definitivo anche se abbastanza difficile trovare qualche acquirente che sia disposto ad investire tutti questi soldi. Ecco perché nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa alla cessione in prestito di De Ketelaere all’Atalanta.

De Ketelaere all’Atalanta: le ultime notizie di calciomercato

Sono tanti i dubbi di domanda relativi a Charles De Ketelaere. Dopo una stagione deludente, il belga sarà chiamato a dare una risposta nel caso in cui dovesse arrivare la riconferma in rossonero. La permanenza al Milan non è così scontata, anche perché in caso di cessione in prestito del calciatore l’Atalanta potrebbe tentare il colpo e prendere De Ketelaere dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.