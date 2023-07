De Paul è il regalo di calciomercato: torna in Serie A

Il calciomercato estivo può riportare Rodrigo De Paul in Serie A: il centrocampista argentino può tornare nel campionato italiano.

Una stagione fa si parlava solo di Rodrigo De Paul in chiave di calciomercato. Dopo esattamente una stagione la cantilena è sempre la stessa ma questa volta il centrocampista argentino potrebbe far ritorno in Serie A per firmare con un club di primo livello.

La stagione di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid non è stata entusiasmante e il futuro del ‘Pollo’ potrebbe essere di nuovo in Serie A. L’argentino è pronto a riprendersi posto nel calcio italiano a livelli molto importanti.

Calciomercato, De Paul piace in Serie A: le ultime

Rodrigo De Paul torna ad essere obiettivo di calciomercato per molti club italiani. Le annate dell’ex Udinese all’Atletico Madrid non sono state molto entusiasmanti e il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A per riprendersi il calcio italiano e tornare a fare faville nel nostro campionato.

La situazione in casa Atletico Madrid per Rodrigo De Paul non è semplice. Il calciomercato estivo potrebbe riportarlo in Serie A e ci sono i club più importanti pronti a prenderlo. Nel campionato italiano si è dimostrato capace di numeri incredibili che poi lo hanno portato a fare il definitivo salto di qualità, ma ora c’è qualcosa che non va.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Atletico Madrid può decidere di cedere De Paul. Non è mai sparito dai radar dei top club italiani che in questa sessione estiva possono pensare ad un nuovo assalto per aggiungere qualità alle rispettive rose.

Juventus su De Paul: lo vuole Allegri

La Juventus pensa a Rodrigo De Paul per il centrocampo. L’argentino non sta trovando il giusto feeling con il popolo madridista e ora sembra costretto ad andare via per trovare nuova linfa vitale.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, De Paul è il primo nome di Massimiliano Allegri che potrebbe approfittare della sua voglia di cambiare aria e di quella dell’Atletico Madrid, che non lo ritiene più necessario. In caso di offerta giusta l’argentino può lasciare il club madrileno.

Manca un centrocampista di qualità e quantità alla rosa di Allegri. Serve un calciatore che possa dare un aiuto concreto nei momenti importanti e l’argentino sempre calzare a pennello per i bianconeri.

De Paul alla Juve: ecco quanto costa

Rodrigo De Paul è l’obiettivo della Juventus. L’argentino di Sarandì ha il contratto in scadenza nel 2026 ed era uno degli indiscutibili con Simeone ma ora tutto può cambiare.

Ora il tecnico non è troppo felice del suo modo di stare in campo e lo stesso calciatore ex Udinese sta pensando al ritorno in Serie A. Il suo prezzo si aggira sui 25 milioni di euro e può diventare bianconero nelle prossime settimane.